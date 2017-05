Asociația Turism Alternativ organizează „Turul curățeniei”

Ghizii voluntari din cadrul proiectului „Arad Free Tours”, proiect inițiat de Asociația Turism Alternativ în 2013, organizează duminică, 14 mai, de la ora 15, o acțiune de igienizare pe traseul pe care aceștia desfășoară tururi ghidate ale orașului.

Prin proiectul Arad Free Tours, Asociația Turism Alternativ promovează deja de patru ani istoria și moștenirea culturală a Aradului. Aceștia oferă turiștilor un număr variat de tururi gratuite, scopul proiectului fiind promovarea turismului local. Astfel, fiind pentru mult timp singurii ghizi turistici ai orașului, au devenit un punct de referință în promovarea turismului, ca o mișcare non-profit inovatoare.

„Constatând că orașul are nevoie de o mână de ajutor în ceea ce privește curățenie, nu am stat mult pe gânduri și am decis să luăm problema în propriile mâini” declară Mario Csipai, președintele Asociației. Acesta a mai ținut să menționeze că, „totodată, cu ocazia acestei acțiuni de curățare a traseului nostru turistic, le vom povești celor prezenți și despre istoria orașului, îmbinând astfel utilul cu plăcutul”.

Cei ce doresc să participe la acțiune sunt așteptați duminică, ora 15, pe platoul din fața Primăriei Municipiului Arad, unde voluntarii proiectului Arad Free Tours le vor împărți saci, mănuși și alte unelte necesare curățeniei.