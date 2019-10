Atac armat în Franţa

Individul a deschis focul în faţa moscheii din orăşelul Bayonne. Autorul atacului a fost reţinut ulterior în locuinţa sa, situată în Landes (sud-vestul Franţei).

Potrivit Prefecturii din departamentul Pyrénées-Atlantiques, individul a încercat să pătrundă în moschee pentru a declanşa un incendiu, dar a deschis focul spre două persoane care l-au surprins.

Cele două persoane au suferit răni grave în urma atacului.

Police confirm shooting at mosque in southwest France. 2 men injured, and 80 years old attacker has been taken into custody who is a Military veteran. Shooting happened in Bayonne,France. pic.twitter.com/7oPuTsZ60V