Atac armat în SUA. Trei morți și alte șapte persoane rănite

“Doi bărbaţi necunoscuţi înarmaţi, îmbrăcaţi cu bluze cu glugă, s-au apropiat de un grup de oameni care se aflau în faţa unui bar” la câţiva kilometri de centrul turistic al oraşului, Cartierul francez, a anunţat poliţia într-un comunicat.

“Credem că s-au apropiat de una dintre persoane şi au tras de mai multe ori înainte de a fugi”, a spus şeful poliţiei locale, Michael Harrison, în cadrul unei conferinţe de presă.

Victimele – cinci bărbaţi şi două femei – au fost transportate la spital. Potrivit NBC, una dintre victime ar fi în stare critică.

Sursa: AGERPRES

BREAKING NEWS: Ten people have been shot outside of a restaurant in New Orleans, three of them have died according to the NBC station in New Orleans. #neworleansshooting pic.twitter.com/Uc4qgnMMnP

— Dave Bondy (@DaveBondyTV) July 29, 2018