Atac la Paris. O persoană a fost ucisă

Primul apel la poliţie a fost primit la ora 20.47 (Ora României), iar forţele de ordine l-au ucis pe atacator la câteva minute distanţă. Identitatea atacatorului şi motivele care au stat la baza atacului nu a fost încă stabilite.

Potrivit Mediafax, Stat Islamic a revendicat atacul, într-o postare. “Autorul atacului din Paris este un soldat al Stat Islamic, iar operaţiunea a fost desfăşurată ca represalii împotriva statelor coaliţiei internaţionale antijihadiste din Irak şi Siria”, a relatat agenţia Amaq, ce aparţine grupării teroriste.

BREAKING: 1 dead and 6 injured in stabbing attack in Paris, police say. pic.twitter.com/N1QaiiVUTO

— MSNBC (@MSNBC) May 12, 2018