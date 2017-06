Atenție, arădeni: o nouă furtună violentă vine spre Arad

Una caldă de te topești și alta rece de nu știi unde să te ascunzi. Cam așa am putea să explicăm fenomenele meteo, am putea spune extreme, la care sunt supuși arădenii acum, la sfârșitul lunii iunie. În acest moment, județul nostru se află sub cod galben de caniculă ceea ce face ca indicele temperatură-umezeală (ITU) să atingă pragul critic de 80 de unităţi. Conform prognozelor meteo oferite de mai multe site-uri de specialitate, joi 29 iunie, maximele vor atinge 32º C iar minimele de 19º C. Totuși, pe lângă caniculă, sunt șanse mari ca o nouă furtună violentă să lovească Aradul. Vă reamintim că ultima furtună ce a trecut vineri, 23 iunie, peste Pădurea Ceala a rupt peste 2.000 de copaci în nici zece minute și a făcut prăpăd atât în municipiu, cât și în județ. Acum, șansele de furtună, conform prognozelor meteo, sunt de 52 de procente, iar intervalul orar la care furtuna ar ajunge peste Arad este cuprins între orele 14:00 – 16:00.