Atenție, TIR-iști: se dau amenzi pe strada Șiriei

Vă prezentăm, pe scurt, o poveste incredibilă despre incompetență, nepăsare, jocuri politice dar, mai ales, despre birocrația care a pus lanțurile pe mai toate instituțiile statului de la Revoluția din 1989 și până acum. Este vorba despre celebrele pasaje neterminate din cauza cărora strada Șiriei a deservit traficul greu din 2011 și până în ianuarie 2017. Așadar, vorbim despre petiții, nemulțumiri, adrese, ore pierdute prin instituțiile locale, pereți ai caselor plini de fisuri, zgomot infernal 24 de ore din 24, mult praf și multă, multă neputință… Acum, după ce CNAIR a redeschis de ceva timp segmentul de drum din dreptul sensului giratoriu de pe DN7 – centura Aradului înspre linii, indicatoarele de restricționare a tonajului de peste 3,5 tone au fost montate, în sfârșit, pe strada Șiriei. De acum, polițiștii locali pot să vină să rupă amenzi TIR-urilor care nu respectă indicatorul proaspăt montat.

Povestea începe în 2011

Deoarece această poveste o încheiem după șase ani, timp în care am redat periodic nemulțumirile familiilor de pe Șiriei, ne simțim datori să trecem în revistă promisiunile făcute în tot acest timp. Noi am rămas cu impresia că birocrația și promisiunile fără fundament au fost și vor rămâne cei mai mari dușmani ai contribuabililor. Toată povestea începe, pentru noi, în 15 septembrie 2011, cu articolul „Petiție pe mașini grele”, în care v-am prezentat nemulțumirile arădenilor în imobilele cărora am intrat și am văzut cum toți pereții caselor erau fisurați. Nu mai puțin de 38 de arădeni de aici au semnat atunci o petiție în care au semnalat fisurile din pereți, zgomotul și praful adus de traficul greu. Pe atunci, autoritățile au cerut răbdare și au promis că pasajele vor fi gata în cel mai scurt timp.

Pasajele, durerea arădenilor

După câțiva ani, în aprilie 2013, vă anunțam că din cauza politicului şi de aici din cauza lipsei de fonduri lucrările la cele două pasaje au fost stopate. Pasajul de la CET a fost executat în proporție de aproximativ 85%, iar cel din Micălaca în proporție de aproximativ 20% și așa au rămas până acum. Atunci, Palatul Administrativ anunța că Guvernul, PSD pe atunci, a tăiat fondurile, acesta fiind motivul șantierului părăsit. Conform unor surse, însă, pasajul din Micălaca ar fi construit greșit deoarece nu este destul de înalt să treacă peste liniile electrificate ale CFR, iar tot ce s-a construit va fi dărâmat, dar asta vom vedea când lucrurile se vor mișca pe șantier. Oricum, șantierul părăsit de câțiva ani s-a degradat între timp destul de mult.

Lucrurile se mișcă greu

Din 2013 și până la finele lui 2016 nu s-a mai întâmplat absolut nimic, doar promisiuni electorale aruncate în vânt. Pe 24 noiembrie 2016, vă anunțam că CNAIR a decis să redeschidă segmentul de drum DN7, de pe centura Aradului, din dreptul sensului giratoriu înspre prima trecere peste liniile de tren. Pe 6 decembrie vă spuneam că circulația încă nu era deschisă aici. În 13 ianuarie 2017, segmentul de drum de pe centură a fost redeschis circulației și nu mai lipsea decât montarea unor indicatoare de restricție a tonajului care să fie poziționate pe Șiriei. A fost nevoie de încă șase zile și mai multe telefoane pentru ca indicatoarele să fie montate. Într-un final, calvarul arădenilor de pe strada Șiriei speram să se încheie pe 18 ianuarie 2017, când indicatoarele au fost montate.

Ne-am deplasat pe strada Șiriei joi, 19 ianuarie și am văzut, însă, cu ochii noștri cum un TIR a încălcat deja această restricție. În atare situație, îi invităm pe polițiștii locali să mai treacă pe aici și să rupă câteva amenzi, asta până când TIR-iștii se vor prinde că pe aici nu se mai trece.

Au reapărut craterele

La intrarea pe strada Șiriei, de pe Calea Radnei, sunt cratere ce îi exasperează pe toți șoferii de multă vreme. Am scris de multe ori acest aspect, ba chiar au și venit de câteva ori muncitorii care au astupat cu câteva lopeți gropile. Degeaba. Acum, în ianuarie 2017, situația se prezintă la fel. Drept urmare, deoarece vedem că problema nu se poate rezolva, le transmitem șoferilor să aibă mare grijă să nu își rupă mașinile în această intersecție.