Atletico produce, UTA lansează sub tricolor!

Noi, arădenii, am fost bucuroşi să-i vedem sub tricolor pe patru dintre jucătorii care au buchisit tainele sportului rege la Atletico, făcându-şi un nume, mai apoi, la sora mai mare, UTA. O colaborare care îşi dovedeşte încă odată, dacă mai era cazul, eficienţa. Este vorba despre George Ţucudean, la seniori, Dennis Man, Adrian Petre şi Răzvan Oaidă – la Under 21. Cu precizarea că cel din urmă a plecat de la CS Atletico Arad direct în Anglia.

Luni, Ţucudean a înscris golul egalării în Serbia, pentru ca marţi, Petre să-şi treacă numele pe lista marcatorilor într-un joc în care cei trei fotbalişti „marca Atletico” aveau să fie integralişti în victoria tricolorilor mici.

Iar la porţile reprezentativelor de juniori, pe categorii de vârstă, bat şi alţi jucători îmbrăcaţi în alb-roşu, care au fost şlefuiţi, în prealabil, în „laboratorul Atletico”, cel mai galonat club arădean specializat în creşterea copiilor şi juniorilor. Reţineţi câteva nume, despre care veţi mai auzi: Cătălin Vulturar, David Petruţ şi Ahmet Ekmekci (născuţi 2004), Răzvan Rotea, Alex Patlagica, Marcel Mercioiu şi Robert Ursoi (2003), Damian Isac şi David Mucilescu (2001).