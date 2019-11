Atletul Ion Luchianov, transferat de CS Universitatea!

Noua achiziție a clubului universitar aleargă în proba de 3000 de metri obstacole, având, de-a lungul carierei, o carte de vizită importantă, cu câteva performanțe notabile la nivel european și mondial. A fost medaliat cu argint la Universiada din Izmir (Turcia), din 2005, medaliat cu bronz în 2007, la Universiada din Thailanda, apoi campion mondial la Universiada de la Belgrad (Serbia), din 2009, an în care a și fost declarat sportivul anului în Republica Moldova! Rezultatul de top a fost obținut în 2010, bronz la Europenele de la Barcelona, dar și-a mai trecut în cont locul 8 la Mondialele din Coreea de Sud, din 2011, plus participări la Jocurile Olimpice, 2004, Atena, locul 20, 2008 Beijing, locul 12 și 2012, Londra, locul 10.

Carte de vizită impresionantă

Din mai 2014 a devenit eligil să participe în competiții internaționale pentru Rusia. În 2013 termina pe 10 la Mondialele de la Moscova, iar un an mai târziu, pe când deja concura pentru Rusia, era la 5-lea la Europenele din Elveția. Antrenat de Gabriel Boga, atletul moldovean are planuri mari și pentru viitor: „Și-a făcut deja baremul pentru Europenele de anul viitor, unde sperăm să obțină un rezutat cât mai bun, dar noi ne dorim să facă și baremul pentru Tokyo 2020! Este medaliat cu bronz european, plus că are participări la Jocuri Olimpice și Mondiale, de două ori în primii 10, dar și medalii la Universiade. Cred că e destul să ne dăm seama despre ce atlet vorbim. I-a venit deja cartea verde, cotractul e semnat, iar de săptămâna viitoare începem treaba!”, ne-a declarat Ovidiu Șerban.

Performera sfârșitului de an

Altfel, campioana mondială la alergare montană, Cristina Simion, e performera sfârșitului de an în atletismul românesc. Sportiva legitimată la CSA Steaua și de doi ani și la CS Universitatea Aurel Vlaicu, face cinste clubului universitar arădean: „Mă bucur mult pentru Simion, alături de Bîrcă sunt două atlete de mare valoare ale României, care fac cinste Aradului și clubului nostru, CS Universitatea”, conchide președinele CSU Arad, Ovidiu Șerban.