Au apărut primele imagini din ultimul sezon al serialului ”Game Of Thrones”

Sezonul final, alcătuit din şase episoade, va fi lansat în luna aprilie şi va aduce deznodământul bătăliei pentru Westeros – la aproape doi ani după sfârşitul sezonului anterior.

HBO a evitat cu meticulozitate scurgerea de informaţii despre ultima parte a acestei francize de succes, aşadar nu este de mirare că imaginile proaspăt lansate nu oferă prea multe indicii în afară de personajele principale care vor reveni pe micile ecrane.

Sursa: Agerpres

New photos from season 8 of @GameOfThrones, debuting April 14 on @HBO: https://t.co/XRYW8I7cOv #GameOfThrones pic.twitter.com/6aLdVKvHHz

— HBO PR (@HBOPR) 6 februarie 2019