Au arătat respect faţă de UTA!

Fost jucător al „Bătrânei Doamne”, acum omul responsabil cu golurile la Sportul Snagov, Darius Buia, a explicat de ce: „Nu am exagerat cu bucuria din respect pentru băieți, staff și tot ceea ce înseamnă UTA. Am petrecut 6 luni foarte bune la Arad, unde jucătorii și antrenorii m-au primit foarte bine, iar eu le-am răsplătit încrederea prin evoluțiile mele. Contractul cu Snagov l-am semnat cu 5 zile înainte de a-mi expira angajamentul cu UTA, mai precis pe 25 iunie, și de abia după două zile am fost chemat la primele discuţii pentru prelungirea înțelegerii la Arad. Motivul plecării mele a fost legat strict de situația neclară din punct de vedere financiar”.