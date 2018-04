Au cucerit scena teatrului muzical

Poveste a trupei „Magic children”, formată din elevii clasei a V-a de la Colegiul Național „Moise Nicoară” a început cu o provocare, care a constat în înscrierea la Festivalul Primăverii de la Teplice-Praga, festival care se află la a XV-a ediţie.

„De ce a fost o provocare? Deoarece totul a depins de părinţi şi copii, având în vedere că activitatea impunea un anumit efort financiar. Actorii Raul și Manuela Lucaci, au cerut acordul de a prezenta la o şedinţă cu părinţii această activitate, ei înşişi fiind părinţi. 18 părinţi şi-au dat acordul pentru participarea copiilor la acest festival, astfel a luat naştere trupa «Magic Children», având în componenţa sa copii din clasa a V-a A. Proiectul a fost prezentat directorului CNMN, prof. dr. Diana Achim, căreia îi mulţumesc pentru că şi-a dat acceptul pentru demararea proiectului şi astfel am început repetiţiile pentru spectacolul «Life». Este vorba de teatru muzical, o poveste pe lumini de cuarţ, poveste care redă ciclul vieţii omului şi naturii înconjurătoare, pe muzica maestrului Nicu Alifantis, costumaţia fiind realizată de creatoarea Vali Cioban , recuzita de prof. Alexandra Răducanu – profesor de desen la «Moise Nicoară», prezentarea grafică a fost realizată de eleva Maya Baranyai, elevă în clasa a V-a A, membră a trupei”, ne-a declarat coordonatrul educativ, Viorica Șandor, profesor de religie la același colegiu.

Festivalul Primăverii s-a desfăşurat în perioada 26-31 martie 2018, iar după ce au vizitat Viena și Praga, tinerii arădeni au intrat în adevărata competiție. „Ziua de spectaol final al festivalului susţinut în Sala Congresului din Praga a fost cea mai emoționantă, unde am avut surpriza şi bucuria de a fi vizitaţi de ambasadorul României la Praga, chiar înainte de începerea spectacolului. A fost un moment deosebit pentru copii, părinţi, actori şi însoţitori. Am fost onoraţi de prezenţa domnului ambasador şi a soţiei sale pe toată durata spectacolului. Copiii s-au descurcat foarte bine, au fost magici, concurând cu elevi de la licee vocaționale de dans și muzică. Bucuria imensă a fost la premiere. Trupa «Magic children» a obținut Premiul I la secţiunea Teatru muzical, premiu care a încununat efortul depus de copii şi organizatori. Considerăm că am reprezentat cu cinste colegiul şi sperăm să continuăm cu rezultate deosebite”, a mai spus prof. Viorica Șandor.

Casetă: Mulțumiri

„Aducem muţumiri tuturor celer care au avut încredere în noi, au investit efort, bani şi timp, părinţilor, sponsorilor, şi mod cu totul special maestrului Nicu Alifantis şi doamnei Vali Ciobanu, actorilor Raul și Manuela Lucaci. A fost o experienţă unică”, a concluzionat coordonatorul educativ al trupei, prof. Viorica Șandor.