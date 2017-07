Au găsit soluţia să nu moară!

Aşa cum reiese şi din comunicatul emis de primarul Bogdan Ban, din care spicuim: „În urmă cu câteva săptămâni v-am informat asupra problemei Clubului CS FRONTIERA 2004 CURTICI. Unii aţi înţeles situaţia, alţii probabil că nu. Am dedus asta din zvonistica „plasată” atât pe reţelele de socializare, cât şi în interiorul comunităţii din Curtici. Am fost nevoiţi să întrerupem activitatea clubului pentru a îndrepta o problemă juridică. Unii au avut încredere alţii nu. Nu am dorit să ţinem pe nimeni cu forţa şi am permis oricărui component al Frontierei să aleagă ce drum doreşte. Îi respect şi îi înţeleg pe fiecare. Începând de vineri, 28 iulie 2017, echipa de seniori a CS Frontiera 2004 Curtici este înscrisă în Campionatul ligii a IV-a. Încercăm să aducem cât mai mulţi jucători înapoi la echipă şi să organizăm şi celelalte ramuri sportive (handbal, tenis şi karate). Mai trebuie urmaţi câţiva paşi în definitivarea procedurilor legale, dar sper ca în maxim 30 de zile să funcţionăm la cote normale”.