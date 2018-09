Au ieşit cu fruntea sus!

Peste 2000 de împătimiţi ai fotbalului au luat loc, miercuri după-amiază, în tribunele arenei Motorul, sperând ca UTA să furnizeze surpriza în 16-imile Cupei României, în duelul cu prim-divizionara Poli Iaşi. Speranţele lor au crescut după ce au văzut echipa de start a roş-albilor, apropiată de cea standard, contrar declaraţiilor tehnicianului Ionuţ Popa. Iar începutul a fost perfect. În min. 4, portarul Bodea a degajat lung, C. Rus l-a păcălit pe Cioinac, a făcut o cursă de 30m şi cu un şut de la 14m l-a învins pe Cobrea, 1-0. Acelaşi C. Rus are, din nou, golul în vârful bocancului în două situaţii (min. 17, şut slab şi min. 25, şut reţinut de golkeaperul moldovean). Prima ocazie a oaspeţilor apare dintr-o greşeală a lui Cubleşan (min. 33), dar şutul lui Bekui este reţinut cu siguranţă de Bodea. Finalul reprizei aparţine oaspeţilor. După o ratare a lui Cioinac (min. 38), în prelungiri, Zaharia insistă la o minge pe flancul stâng, centrează pentru Bekui, care trimite sub transversală de lângă El Hasni, 1-1.

Actul secund a fost unul pe contre. În min. 67, consemnăm o ocazie imensă pentru oaspeți. Zaharia a centrat de pe dreapta, Mendes a reluat cu capul în transversală, mingea a ajuns la Mendes care cade cu mâna pe minge înainte de a o împinge în plasă și „centralul” anulează golul. La faza următoare se face 2-1 pentru UTA: Cubleșan îi pasează lui Matei, care şutează imparabil. Oaspeţii se aruncă în atac şi reuşesc egalarea în min. 82 prin Mendes, bară-gol. Prelungiri.

„Nebunia” a continuat. În min. 97, oaspeţii trec în avantaj, Enoh transformând un penalty uşor acordat de centralul Dumitru. UTA egalează tot de la punctul cu var, prin D. Popa (min. 113), după un fault al portarului Cobrea asupra lui Pop, 3-3. A urmat loteria penalty-urilor, câştigată de ieşeni, cu 5-3. Pentru UTA au înscris Manea, Cubleşan şi D. Popa. A ratat Al. Pop şi „Bătrâna Doamnă” părăseşte Cupa României cu capul sus, în aplauzele suporterilor.

Caseta tehnică

UTA – Poli Iaşi 6-8 (2-2, 1-1) după 11 m

Au marcat: C. Rus min. 4, Matei min. 68, D. Popa min. 113, respectiv, Bekui min. 45, Mendes min. 82, Enoh min. 97.

Formaţii – UTA: Bodea – Costin, Manea, El Hasni, Copaci (min. 93, Suslak), Oprea, Enescu, Petra, Matei (min. 88, Al. Pop), Vădrariu (min. 14, Cubleşan), C. Rus (min. 86, D. Popa). Poli Iaşi: Cobrea – Gallego, Mihăescu, Cioinac, Pîrvulescu (min. 65, Chelaru), L. Rus, Mimoun, Zaharia, Petre (min. 71, Ndongala), Mendes (min. 103, Dwubeng), Bekui (min. 58, Enoh).

A arbitrat: Robert Dumitru (Sf. Gheorghe); Stelian Slabu (Braşov) şi Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj) – asistenţi. Obs. FRF: Petru Boroş (Oradea) şi Cornel Sorescu (Piteşti).