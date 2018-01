Au împărţit banii din excedent

An de an, Consiliul Judeţean Arad a pus „bani la saltea”. Practic, din bugetul instituţiei, au rămas în fiecare an diferite sume care, adunate, compun excedentul bugetar al judeţului Arad. Acest excedent a ajuns la peste o sută de milioane de lei. Dar banii vor fi folosiţi, pe parcursul acestui an, pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare. Practic, o serie de lucrări şi servicii vor fi plătite din banii adunaţi de câţiva ani încoace, suma totală ce va fi cheltuită urmând să se ridice la 53 de milioane de lei. Cea mai mare sumă o va „mânca” drumurile judeţene. Potrivit documentelor Consiliului Judeţean Arad, 34 de milioane de lei vor fi pompate în lucrări de reabilitare şi modernizare a drumurilor judeţene. Se doreşte modernizarea drumului Pâncota-Seleuş, lucrare evaluată la zece milioane de lei, modernizarea drumului Neudorf-limită de judeţ Timiş, care ar costa şase milioane de lei, reabilitarea drumului dintre Sintea Mare şi Şepreuş, evaluată la cinci milioane de lei, modernizarea drumului Dorobanţi-Macea, care ar costa două milioane de lei, dar şi modernizarea şoselelor dintre Nădlac şi Peregu Mare şi Bârsa-limită de judeţ Bihor, evaluate la câte 1,5 milioane de lei fiecare. În plus, se are în vedere efectuarea unor lucrări de modernizare şi reabilitare pe alte segmente de drum, sumele aferente fiecărei lucrări fiind sub un milion de lei.

Şi alte capitole

Dar execedentul bugetar nu va acoperi doar lucrările la drumuri. 14,4 milioane de lei vor fi direcţionaţi pentru finanţarea activităţii proprie. În fapt, cei mai mulţi bani din acest sector bugetar vor merge către modernizarea clădirii de pe Calea Aurel Vlaicu, numărul 56, imobil ce aparţine Consiliului Judeţean (2,8 milioane de lei), dar şi spre lucrări la Palatul Cultural, partea în care funcţionează Muzeul Judeţean, şi clădirea de pe Bulevardul Revoluţiei, numărul 81, fiecare lucrare fiind evaluată la aproximativ 1,3 milioane de lei. Alte două milioane de lei vor fi plătite pentru întocmirea documentaţiilor necesare proiectelor de restaurare a cetăţilor Şiria şi Şoimoş. Un milion de lei din excedentul bugetar va fi folosit pentru achiziţionarea a zece autobuze second-hand, iar restul banilor din acest sector bugetar vor fi folosiţi, în principal, pentru cofinanţarea unor proiecte sau pentru realizarea unor documentaţii.

Şi la Sănătate

Din excedentul bugetar adunat în ultimii ani de Consiliul Judeţean Arad, capitolul Sănătate îşi va primi partea. Este vorba despre o sumă totală de 4,7 milioane de lei. 600.000 de lei vor fi folosiţi pentru reamenajarea laboratului de radiologie şi imagistică, restul fondurilor, peste patru milioane de lei, urmând a fi utilizate pentru achiziţia diferitelor aparaturi medicale.