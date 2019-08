Au împuşcat medalii şi recorduri

Trăgătoriii pregătiţi de Gheorghe Pop, Monica Toth şi Mircea Budurişan au obţinut o salbă de medalii, stabilind şi câteva recorduri personale. Dar, iată bilanţul pistolarilor arădeni:

Luca Joldea, şase locuri 1, un loc 2 şi două recorduri personale; Daria Haristiade, două locuri 1, trei locuri 2 şi un loc 3; Mihnea Baltă, un loc 1, două locuri 2 şi un loc 3, plus un record personal; Alesia Vlai, un loc 1 şi un loc 2; Iulia Bagi, un loc 2 şi un loc 3; Leszay Csaba, un loc 1 – toţi la Juniori II; Casian Codrean, trei locuri 1 şi un loc 2, plus un record personal; Daria Haristiade, trei locuri 1 şi un loc 2, plus trei recorduri personale; Luca Joldea, două locuri 1 şi un loc 2, plus un record personal; Iulia Bagi, trei locuri 3 – toţi la Juniori I.