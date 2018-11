Au început lucrările la cele două blocuri ANL pentru militari

Autorizaţia de construire a fost eliberată la începutul acestei luni de Primărie, zilele acestea având loc organizarea şantierului. Blocurile fac parte din ansamblul de locuinţe aprobat pentru dezvoltare în zona Micălaca Est III, pe strada Voinicilor. Fiecare bloc va avea o singură scară şi câte 20 de apartamente (6 cu o cameră şi 14 cu două camere) dispuse pe patru nivele (P+3E+M).

„În anul 2010, municipiul Arad a predat terenul, planul urbanistic şi a realizat proiectul tehnic. Am aşteptat ca ANL să construiască, începând cu anul 2012, aceste blocuri destinate persoanelor care lucrează în Unitatea Militară din Cetate. În acest an, am semnat cu ANL pentru construcţia a 2 blocuri cu 40 de apartamente. Estimăm că peste un an blocurile vor fi gata, iar cadrele militare se vor putea muta, în urma selecţiei realizate de unitatea militară. Aşteptăm ca Ministerul Apărării să investească în Unitatea Militară Gai, municipalitatea punându-i la dispoziţie toată documentaţia şi proiectele pentru ca investiţia să poată fi realizată în cel mai scurt timp posibil” – a precizat primarul Gheorghe Falcă.