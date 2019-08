Au început lucrările la noua Psihiatrie de la Căpâlnaş

Consiliul Judeţean Arad anunţă că lucrările la noul Spital de Psihiatrie din Căpâlnaş au demarat deja, constructorul având la dispoziţie doi ani pentru a finaliza clădirea. „Până acum s-au executat săpăturile pentru talpa de fundare a celor trei corpuri care vor alcătui noul sediu şi s-a turnat betonul de egalizare. În prezent proiectul se află în etapa de execuţie a armăturilor şi stâlpilor, urmând să aibă loc cofrarea şi turnarea fundaţiei”, spun cei de la CJA. Noul spital va avea o suprafaţă de peste 5.000 de metri pătraţi, trei nivele cu circuite medicale moderne, 75 de paturi, sală de mese şi toate celelalte anexe necesare funcţionării la standarde înalte a clădirii. „Construirea noului Spital de Psihiatrie de la Căpâlnaş înseamnă că şi în acest domeniu vom asigura condiţii la cele mai înalte standarde din România. Atunci când în toată ţara şi chiar şi în judeţul Arad există probleme, noi aducem fonduri şi construim un spital modern, cu amenajări de calitate, aşa cum am procedat şi cu spitalul TBC şi vom realiza acelaşi lucru şi la noile spitale de Oncologie, Infecţioase Adulţi, Matern- Pediatrie. În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Arad nicio afecţiune şi problema niciunui pacient nu o consider minoră sau periferică, de aceea am decis să investim în spitalul de la Căpâlnaş din două motive: unul, pentru că vechiul spital a fost retrocedat de instanţă, iar al doilea, pentru că trebuie să fim sensibili şi atenţi la nevoile celor mai vulnerabili pacienţi”, a anunţat Iustin Cionca, preşedintele CJA. Trebuie precizat faptul că lucrarea, care costă aproximativ 4,5 milioane de euro, este finanţată de Guvernul României, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.