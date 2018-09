Au încercat să ne păcălească

ARAD. Invocând lipsa biletelor de avion pe ruta Iaşi-Timişoara, preşedintele executiv al celor de la Poli Iaşi, Adrian Ambrosie, a încercat „marea cu degetul”, sperând ca oficialii utişti să „muşte” momeala. Gruparea de Liga 1 a propus ca jocul din 16-imile Cupei României la fotbal – miercuri, 26 septembrie, ora 16 – să se dispute în Copou, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, iar încasările să fie virate în contul clubului UTA.

Cum era firesc, Ionuţ Popa nu a acceptat schimbarea locului de disputare al jocului, pentru a evita deplasarea lungă şi o zi pierdută pentru prepararea următorului joc din campionat, cel de sâmbătă, cu CS Baloteşti.

„Deplasarea de la Arad ne dă mari bătăi de cap. Am aflat de acest meci târziu şi nu am avut timp să facem rezervări. Cursa Blue Air până la Timişoara a fost anulată, la Tarom am găsit foarte puţine bilete până la Timişoara, iar până la Cluj nu sunt deloc. Le-am propus celor de la UTA să jucăm meciul la Iaşi, miercuri, iar banii pe care îi încasăm pe bilete să-i dăm lor. Nu au fost de acord”, a declarat Adrian Ambrosie.

Pe mâna tinerilor?

Ultimele două eşecuri, acasă, cu Clinceni şi în deplasare, la Snagov, l-au determinat pe antrenorul Ionuţ Popa să „schimbe foaia”, în sensul de a nu mai da şanse unor jucători care şi-au arătat limitele. „Nu vreau să dau nume, însă îmi dau seama că unii jucători nu pot mai mult. Greșelile individuale comise scot în evidență calitatea lor fotbalistică, iar asta îmi dă serios de gândit. Se știe că mi-am propus să construiesc o echipă, iar câțiva dintre jucători nu mă ajută deloc. Dimpotrivă, stagnăm sau chiar regresăm tot insistând cu ei. Așa că mă gândesc să-i pun deoparte și să dau șansa tinerilor, chiar dacă și în dreptul acestora am unele rezerve” – a spus tehnicianul arădean.

Cu Baloteşti, netelevizat

Preferata televiziunilor în acest start de sezon, UTA nu intră în vederile DigiSport şi Telekom Sport pentru runda cu numărul 9. Astfel, confruntarea cu CS Baloteşti nu va fi televizată şi rămâne programată la matineu, mai exact sâmbătă, ora 11, pe stadionul Motorul din Aradul Nou.