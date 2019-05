Au încheiat campionatul cu fruntea sus

Orașul de la poalele Tâmpei a fost, în weekend, gazda turneului final B (locurile 7-11) din Campionatul Național de baschet masculin Under 18. Printre protagoniste s-a numărat și BC Valbon Arad, care a ocupat locul secund în ierarhia finală.

Băieții lui Bogdan Bondor au depășit în primul joc pe CSȘ Craiova, scor 66-45, iar apoi le-au „stins lumina” bucureștenilor și le-au redus la tăcere pe gazdele. Astfel, arădenii au dispus cu 59-58 de CSȘ Nr. 4 Lumina București, într-un meci cu dese schimbări de lider,în care bucureștenii au avut ultimul atac, nefinalizat cu coș, și cu 78-66 de CSU Brașov, gazdele, încurajate de o frenetică galerie, trebuind să recunoască superioritatea netă a adversarilor, care au condus chiar și cu 20 de puncte, jocul pivoților fiind la mare înălțime.

În derbiul turneului, arădenii au cedat cu CSȘ Sighetu-Marmației, scor 72-79, învingătorii bazându-se pe un plus de experiență, orașul maramureșean având, spre deosebire de Arad, echipă în Liga Națională de seniori. Cu locul întâi acontat, Sighetul și-a permis luxul de a ceda în ultima partidă, 73-76 cu CSȘ 4 București, rezultat ce nu a mai influențat ierarhia finală, una în care BC Valbon aocupat un onorabil loc doi, la egalitate de puncte cu liderul.

Lotul deplasat sub Tâmpa i-a cuprins pe: Marius Iliescu (coșgeterul echipei – un adevărat lider și un jucător de mare viitor), Darius Ile, Raul Rusu, Ciprian Cordea, Szabolcs Gyorgy, Fabian Stoia, Eduard Belean, Bogdan Nistor, Andreas Catovic, Virgil Mladin și Ștefan Tertelici.

Aur pentru Cluj și Târgoviște

Aurul național a revenit echipei U-BT Cluj, 103-62, în finala F4 cu LPS Bihorul Oradea, ambele grupări fiind în seria vestică preliminară, unde au barat drumul arădenilor spre elită.

În întrecerea similară a fetelor, turneul final B a fost câștigat de o formație pregătită de fostul jucător al West Petrom Arad, Attila Vereș, Rookies Oradea impunându-se în cele trei jocuri de la Brașov. Titlul național a revenit grupării CSȘ CSM Târgoviște, 66-63 cu CSȘ CSM Alexandria, bronzul fiind obținut de CSȘ Sibiu, pentru care a evoluat arădeanca Ariana Kelemen, scor 63-60 în finala mică cu LAPI Dej.

FOTO: DAN LAZĂR