Au microbuz personalizat

Acest lucru a fost posibil datorită unui om cu suflet mare şi un iubitor de sport, domnul Ioan Koppandi. Clubul FCC Baschet Arad îi mulţumeşte pentru contribuţia adusă şi pentru tot sprijinul oferit.

Pe lângă afişarea numelui şi siglei echipei, microbuzul este înscripţionat cu trofeele cucerite de-a lungul timpului de cel mai titrat club sportiv arădean, împreună cu anii în care au fost adjudecate.

„Dintotdeauna am iubit sportul şi am apreciat performanţa. Am găsit aici, la FCC Baschet Arad, baschetbaliste extraordinare şi o conducere dedicată trup şi suflet. Câtă vreme va exista seriozitate, implicare şi dorinţă de a scrie pagini de istorie pentru sportul arădean, voi fi mereu alături de această echipă” – a spus Ioan „Uţu” Koppandi.