Au mutat pioni la Cupa „Dragobetelui”

Fabian Hălmăjan a câștigat turneul celor care au Elo sub 1400, la aceeași categorie Flavia Sida s-a clasat pe locul III, turneul de 1001 a fost câștigat de eleva arădeană Marie Luisa Petraș, la turneul de 1200 Anamaria Palote a ocupat locul II, la egalitate cu locul I, iar Ioan Luchin a urcat pe locul III. O comportare deosebită au avut și Vlad Miculiț și Constantin Lup, care s-au luptat cu seniorii din turneul principal. „După muncă și răsplată, iar la finele concursului am vizitat Peștera Boli și am urcat cu telecabina în Pasul Vulcan, iar sus ne-a așteptat o priveliște minunată și multă, multă zăpadă”, ne-a declarat prof. Cosma Mitică.