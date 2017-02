Au păzit obiectivul și au fost „furați”

Nu și-au mai primit salariile din decembrie 2016 și sunt la capătul puterilor. Este vorba de 30 de angajați ai unei firme de pază, cu filială în Arad, care se chinuie să își recupereze salariile restante pe două luni de zile. Între timp, societatea PMG Guard – Filiala Arad a ajuns în incapacitate de plată, iar o parte dintre angajați au și plecat la alte locuri de muncă. În cursul săptămânii trecute am semnalat acest aspect Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad, care a început o anchetă. Cel mai probabil, arădenii vor rămâne fără o parte din banii care li se cuvin de drept. Filiala Arad a acestei firme de pază și-a pierdut obiectul activității și astfel au început procedurile de lichidare. De cealaltă parte, fostul director al filialei din Arad a declarat că va face tot ce îi stă în putință să dea măcar o parte din bani celor 66 de foști angajați.

Își cer drepturile salariale

Iată ce spun cei 30 de păgubiți prin vocea reprezentantului lor, Ioan Alexandru S.: „Suntem 30 de persoane care nu ne-am mai primit salariile din decembrie 2016. Am înțeles că firma s-a închis, iar o parte dintre noi s-au angajat, dar noi ce facem? Vrem banii pentru care am lucrat. Avem dări de plătit, rate, trebuie să mâncăm, ne îmbonăvim. Cine plătește? Din cei 30 de angajați, unii au plecat încă de la jumătatea anului trecut și tot nu și-au văzut banii nici acum. Noi vom merge mai departe în instanță pentru a ne recupera banii pentru care am lucrat. Dacă îi vom primi nu mai avem nicio pretenție”.

ITM, în control

Mai departe, ne-am îndreptat spre ITM. „Vom verifica legalitatea încetarii contractelor individuale de muncă a celor 30 de angajați ce a fost realizată începând cu 31 ianuarie 2017. Conform documentelor depuse de angajator la beneficiarul serviciilor de pază, din 23 ianuarie 2017 firmei nu i s-a mai acordat licența de funcționare cu nr. 2376/P. Prima vizită de control a inspectorilor ITM la societatea PMG Guard a avut loc vineri, 27 ianuarie, iar finalizarea controlului ar fi trebuit să fie pe 1 februarie. Nu s-a întâmplat acest lucru deoarece angajatorul a cerut o amânare a controlului. În cazul în care la finalizarea controlului se constată neplata drepturilor salariale, vor fi dispuse măsuri și termene de remediere a situației. În cazul nerealizării măsurii, se vor aplica prevederile art. 23 din Legea 108/1999, respectiv amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Ecaterina Isac, inspector șef al ITM Arad.

Fostul director este hărțuit

Am stat de vorbă și cu fostul director general al filialei din Arad, care ne spune că este agasat de foștii angajați, urmărit în trafic și chiar amenințat. Dar, cu toate acestea, el încearcă să detensioneze situația. „Filiala Arad a intrat în incapacitate de plată, activitatea a fost suspendată pe minim trei ani de zile. O mică parte din bani am să le dau oamenilor înapoi, este vorba de o sumă de 200 milioane de lei (n.r. 20.000 de lei) pe care am reușit să o recuperez, însă acești bani nu trebuie să îi împart la 30 de oameni, ci la 66 de persoane, câți au fost angajați pe Arad. Aș vrea să subliniez faptul că unii angajați au plecat cu uniformele, telefoanele și tabletele din dotare. Eu vreau să fiu corect cu toți, din această sumă cel mai probabil voi reuși să dau între 250 – 300 lei la fiecare fost angajat în funcție de vechime, în cursul acestei săptămâni”, a declarat fostul director al firmei de pază.