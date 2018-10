Au plătit pentru lipsa de omogenitate

Golurile echipei arădene au fost reușite de: Băltean 5+0, Furj 1+1, Samuilă 1+1, Marinescu 1+0, Nagy 0+1, Iscenco 0+1, în timp ce golgeterul oaspeților a fost Iudean 3+2.

În runda a doua a Superligii, AMEFA are etapă liberă, din principa numărului impar de participante (9), după care va primi replica Rapidului.

În celelalte confruntări ale etapei inaugurale: Rapid vs. CSM Oradea 2-16 și 4-13, Sportul Stud. vs. Poli Cluj 17-4 și 21-7 și Crișul Oradea vs. Dinamo 9-18 și 8-19.