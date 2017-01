Au premiat porumbeii „plutitori” la Arad

Veniţi din mai multe judeţe ale ţării, columbofilii au primit diplome şi cupe în semn de recunoaştere pentru eforturile depuse. Un porumbel zburător din rasa tippler englez zboară o zi întreaga fără să coboare. Aceasta este principala calitate a rasei, apreciată de arbitrii care asistă competitorii din prima clipă în care sunt scoşi din volieră şi lansaţi. Cel mai bun tippler englez de la noi din ţară este un porumbel crescut de un tânăr din Satu Mare. El şi-a primit diploma chiar în cadrul întâlnirii organizată de Clubul Naţional de Tippler Englez, la Arad. „Din punctul meu de vedere înseamnă multă muncă, selecţie şi multă muncă în spate, pentru că eu am porumbei de la 6 ani; încercări multe şi selecţie foarte mare. Am primit cupe, diplome şi recordul naţional al României la rasa tippler englez. Asta înseamnă că am reuşit cel mai lung zbor din toate timpurile, din România, de când există rasa în România”, a declarat Adrian Ionescu din Satu Mare.

„Am deosebita plăcere să fac parte la festivităţile de premiere a Clubului Naţional de Tipper Englez, organizată la Arad de către domnul Toth Attila, căruia îi şi mulţumesc. Am premiat eforturile şi rezultatele obţinute de colegii nostri din club, în funcţie de realizări. Avem două recorduri, unul naţional la rasa tippler englez, cu un zbor de 18 ore şi 27 de minute şi record naţional la Jucător de Galaţi, la tineret, cu un zbor de 9 ore şi 47 de minute”, a punctat Viorel Benţe, preşedintele Clubului Naţional de Tippler Englez.

Numeroasele premii acordate caută să îi încurajeze pe columbofili să continue.

„Cel mai important premiu e titlul de campion naţional absolut. Am mai luat încă 5 premii, 5 cupe. E fantastic pentru mine, înseamnă mult. Aici pot cumula valoarea porumbeilor cu munca pe care am depus-o. Am renunţat la multe plăceri, pentru că, în loc să plec, în week end-uri, stăteam lângă porumbei”, a povestit Gheorghe Sârbu, unul dintre câştigători.

Tipplerul englez s-a format prin combinarea a şapte rase, rezultatul fiind o rasă de porumbei cu o variabilitate şi cu o vitalitate inegalabilă. Recordul mondial îi aparţine porumbelului unui crescător din Lisburn, din 1995, care a rămas în aer 22 de ore şi 5 minute.