Au „preparat” sezonul în Ungaria

A devenit o obişnuinţă ca înaintea fiecărui sezon competiţional, cavalerii fluierului din fotbalul judeţean să aibă parte de un mini-cantonament unde susţin testele fizice şi teoretice. După locaţii din judeţ – Căsoaia şi Moneasa – , Comisia Judeţeană de Arbitri din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad a schimbat „aerul”, alegând – în premieră – o locaţie din Ungaria.

Astfel, în perioada 11-13 august, 37 arbitri şi arbitri asistenţi (27 din Liga 4 şi 10 din lotul de perspectivă) supervizați de membrii Comisiei Județene de specialitate s-au cantonat în Ungaria, la Thermal Hotel Gara Gyógy – és Wellness Szálloda, din Füzesgyarmat. „Vorbim despre un resort vizitat des de arbitri sau echipe de fotbal din Ungaria, unde am beneficiat de toate condițiile. Am avut la dispoziţie trei terenuri de fotbal perfecte pentru testele fizice de tip Yo-Yo și Ariet pe care le-am implementat deja la nivel de județ, dar și o sală de conferințe pentru susținerea testelor teoretice. De asemenea, am format o brigadă de arbitri care a oficiat un joc din Liga 4-a maghiară, urmat de o analiză video pe marginea prestației acesteia. La superlativ şi condițiile de recuperare, piscine cu apă normală și termală, jacuzzi și alte facilități pentru mini-cantonamentul nostru”, ne-a mărturisit Răzvan Cadar, președintele Comisiei Județene de Arbitri Arad.

Patru note de 10

La testarea teoretică au fost 20 întrebări cu răspunsuri tip-grilă, toţi participanţii luând note peste 7, cu un plus pentru Cristian Burza, Dorinel Herţeg, Lucian Berariu şi Alexandru Moldoveanu, notaţi cu 10. A urmat testarea fizică, unde 35 cavaleri ai fluierului au fost declaraţi admişi, iar doi au abandonat. Temele teoretice au fost abodate de membrii Comisiei: Legea 13 – Cornel Tiulea; R.O.A.F. – Leontin Buda; Etica în activitatea de arbitraj – Romulus Tănăsescu; Legea 6 & 11 – Marius Alexa; Legea 5 şi Recomandări C.J.A. – Răzvan Cadar.

Meci în Ungaria

Acţiunea s-a încheiat cu delegarea unei brigăzi de arbitri din Arad – în virtutea schimbului de experienţă dintre judeţele Arad şi Bekes, prin care două jocuri, toamna şi tot atâtea, primăvara sunt oficiate de brigăzi din ţara vecină – formată din Tudorel Jurcă, Florin Vesa şi Cristian Căşuţ, la jocul din cadrul primei etape a Ligii 4-Bekes: Szeghalom – Korosladany 2-2. Iar la final, analiza video a prestaţiei, una considerată bună.