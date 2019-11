Au primit acordul pentru pista de biciclete spre Pecica

Încă din luna septembrie a anului 2017 vă anunţam despre faptul că, pe fonduri europene nerambursabile, Consiliul Judeţean Arad vrea să construiască o pistă de biciclete care să lege municipiul de oraşul Pecica, pe malul Mureşului. De atunci se preconiza faptul că această investiţie va fi realizată în cadrul Programului Interreg VA România – Ungaria. În primă fază, însă, proiectul nu a fost trecut drept unul prioritar şi a ajuns în lista de rezerve. Numai că, acum, se pare că vor fi făcute economii la celelalte proiecte implementate în cadrul programului menţionat mai sus, iar pista de biciclete dintre Arad şi Pecica este tot mai aproape de a primi finanţare.

În acest context, Consiliul Judeţean a efectuat demersurile necesare pentru ca toată documentaţia să fie pregătită pentru momentul în care va fi lansată licitaţia pentru această lucrare. Iar unul dintre documentele importante, necesare pentru proiect, este un acord semnat între instituţia judeţeană şi Agenția Națională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, care are în administrare digul pe care ar urma să fie construită viitoarea pistă. „Fiind primul pe lista de rezerve, există posibilitatea de a semna contractul de finanţare pe măsură ce se înregistrează economii în urma derulării achiziţiilor publice din cadrul proiectelor finanţare. Ca atare, pentru a pregăti viitoarea investiţie, a fost necesară semnarea unui Acord cadru de parteneriat privind colaborarea dintre AN Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi Consiliul Judeţean Arad, acord care dă dreptul Consiliului Judeţean Arad să deruleze investiţia pe terenul aflat în proprietatea Statului Român şi administrarea AN Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Mureş”, a anunţat Iustin Cionca, preşedintele CJA.

Despre piste

Dacă acest proiect va primi finanţare europeană, Aradul şi Pecica vor fi legate de o pistă de biciclete care va fi construită pe digul dintre cele două oraşe. Teoretic, pista va porni din zona Pădurii Ceala şi va fi construită până la ieşirea vestică din Pecica, la podul peste Mureş, spre Sânpetru German. Aceasta va avea o lungime de aproape 18 kilometri şi, teoretic, va costa aproximativ 2,5 milioane de euro.