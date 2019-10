Au reconstituit tentativa de omor de la Secusigiu

SECUSIGIU. „E liniște pe aici, dar parcă o dată la doi, trei ani avem o bătaie, o întâmplare ca asta”, ne-au spus localnicii din Secusigiu. Așa s-a întâmplat și într-o dimineață de septembrie, când liniștea comunei a fost spulberată după ce un tânăr din localitate a fost găsit zăcând pe jos, inconștient, într-o baltă de sânge, vizavi de Postul de Poliție. Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, au pus cap la cap cele întâmplate, au adunat probe și au stabilit că tânărul din Secusigiu a fost victima unei tentative de omor. Joi, 24 octombrie, s-a efectuat reconstituirea faptei și fiecare parte – victimă, inculpat și martori – „și-au pus în scenă” variantele asupra celor petrecute în noaptea de 28 spre 29 septembrie.

Reconstituirea faptei a fost dispusă de procurorul de caz, printr-o ordonanță, la ea participând polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, martori, dar și studenți ai Facultății de Științe Juridice, fiind utilă pentru verificarea, constatarea, clarificarea și evaluarea unor probe administrate sau împrejurări. „Am dispus și am efectuat reconstituirea unei fapte de tentativă la omor care a avut loc în noaptea de 28 spre 29 septembrie în localitatea Secusigiu. Urmărirea penală este aproape încheiată, fiecare dintre părți a avut o versiune, așa încât am efectuat reconstituirea pe două variante. Considerăm că a fost utilă, iar dosarul este în stadiu de finalizare. Dacă ai răbdare și administrezi toate probele, poți stabili adevărul într-o cauză”, a declarat Pavel Palcu, procuror criminalist în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

Zece operații

Fapta comisă de inculpat a fost încadrată la tentativă la omor, după ce inițial încadrarea juridică a fost de loviri și alte violențe. Și s-a decis astfel deoarece raportul de primă expertiză medico-legală arată că leziunile suferite de victima atacului necesită un număr de 65 de zile de îngrijiri medicale și că au fost de natură să pună în primejdie viața acesteia. De menționat este faptul că partea vătămată a suferit nu mai puțin de zece operații în zona capului în urma atacului comis asupra ei. Bărbatul a fost lovit de mai multe ori cu o cheie de prezoane în cap de atacatorul său, căzând la pământ, inconștient, fiind găsit după trei ore de la comiterea faptei.

De la alcool

Fapta s-a produs pe fondul consumului de alcool. Inculpatul, un tânăr de 29 de ani, din satul Munar, comuna Secusigiu, a refuzat sub orice chip să se dea dus în acea noapte din barul din localitate. Rugat, scos afară din local, el a revenit de fiecare dată, deși, în trecut, au spus cei din jur, acesta părăsea localul când i se spunea că a consumat prea mult alcool, că nu va mai fi servit și că e timpul să se îndrepte spre casă. Nu la fel a reacționat în acea noapte. La un moment dat, din cauza stării avansate de ebrietate, tânărul ar fi încercat să-i introducă barmanului un pai de plastic în ochi. A fost scos afară din local, dar a revenit și a cerut să fie servit cu bere. Din nou a fost refuzat de barman, însă de data aceasta a intervenit și victima. Aceasta i-a cerut tânărului de 29 de ani să renunțe la insistențe deoarece este în stare de ebrietate. Iritat de atitudinea celui care avea să-i devină victimă, i-a adresat mai multe cuvinte injurioase. În acest context, victima – care se afla și ea în stare de ebrietate – i-a tras un pumn în față. Tânărul de 29 de ani s-a dezechilibrat în urma loviturii primite, căzând în bar. După ce s-a ridicat a cerut, din nou, de băut. Pentru că a fost refuzat, a părăsit localul, însă a revenit pentru a-și recupera telefonul mobil pe care îl lăsase la încărcat. Apoi s-a urcat în autoturismul său, parcat în fața localului, și și-a așteptat victima până în jurul orei 04:00. Aceasta și-a luat bicicleta, iar când a ajuns în dreptul mașinii agresorului, cei doi și-au mai adresat un rând de înjurături, victima plecând apoi spre casă. Vizavi de Postul de Poliție din Secusigiu, agresorul – care și-a urmărit victima – a oprit mașina, s-a dat jos, a luat o cheie pentru prezoane – din metal – și a lovit-o de mai multe ori în regiunea capului, aceasta căzând la pământ, fiind găsită în jurul orei 07:00, inconștientă.

Tânărul acuzat de tentativa la omor a fost arestat preventiv și urmează să fie trimis în judecată. Cauza va fi soluționată la Tribunalul Arad.