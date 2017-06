Au renunţat la o echipă întreagă!

„Clubul nostru a decis să nu mai colaboreze cu următorii jucători pentru anul competiţional 2017-2018: Marius Chindriş, Dumitru Copil, Alin Gligor, Bogdan Miron, Dumitru Muntean, Gianmarco Piccioni, Robert Vîlceanu, Michel Vlad”, aşa sună prima parte a comunicatului nocturn postat pe site-ul UTA. Celor opt, dacă îi mai adăugăm pe Alexandru David şi Cristian Andor, de care UTA s-a despărţit în ultimele etape ale sezonului regulat, putem spune că o echipă întreagă părăseşte gruparea alb-roşie.

Dacă lui Piccioni, Vîlceanu şi Vlad le-au expirat contractele pe 30 iunie, Gligor, Chindriş, Copil, Miron şi Muntean mai au angajamente până în vara anului 2018 şi trebuie să se ajungă la un acord cu clubul pentru reziliere.

Situaţii contractuale

Iată situaţia contractuală a celorlalţi jucători ai UTA-ei care se aflau în lot la finalul sezonului: contracte care expiră la 30 iunie 2017: Alexandru Manea, Marius Curtuiuş, Cristian Costin; contracte valabile până la 30 iunie 2017, cu revenire la Atletico Arad: Sebastian Mara, Bogdan Burlă, Paul Copaci, Ionuţ Tănase, Amir Jorza, Albert Stahl, Adrian Petre; contracte valabile până pe 30 iunie 2018: Alexandru Barna, Norbert Polgar, Richard Filaret, Sorin Strătilă, Darius Covaci; contract valabil până pe 30 iunie 2019: Mevlan Adili.

Trei enigme

De pe lista renegaţilor, surprinde cel puţin trei nume. Marius Chindriş (26 ani) – titular incontestabil în ultimele două sezoane, cu 35, respectiv, 33 meciuri, unul dintre puţinii jucători care au început din postura de titular primul meci din istoria actualei echipe UTA, acel 3-0 cu Banatul Sînicolau Mic, în vara anului 2013. Alin Gligor (33 ani) – căpitan al echipei, titular în toate meciurile în care a fost în lot, cu 4 goluri înscrise în ultimul sezon. Bogdan Miron (27 ani) – titular incontestabil în poarta UTA-ei în ultimele două sezoane, cu 31, respectiv, 33 jocuri.

Patru noutăţi

Până acum, UTA a bătut palma cu fundaşul Mădălin Ciucă (35 ani, ex CSM Poli Iaşi), mijlocaşul Ştefan Grigorie (35 ani, ex FC Braşov), portarul Bogdan Caucă (20 ani, ex FC Braşov) şi atacantul Dan Roman (32 ani, ex CFR Cluj). Acestora li se adaugă Adrian Mihalcea, ca antrenor principal.