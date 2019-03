Au spart gheaţa în acest retur!

„Știam că întâlnim o formație mult schimbată în bine față de tur, care a și obținut rezultate bune în primele etape. Ne-am prezentat la acest meci fără cinci titulari și, totuși, am demonstrat că avem spirit. Băieții au evoluat cu cap și inimă și au obținut o victorie meritată. Singurul regret este că nu am închis mai repede conturile, în special la ocazia mare a lui Matei, dar – până la urmă – nu am riscat mare lucru. Echipa din Ghiroda nu și-a creat nicio ocazie importantă de gol. Îmbucurător este că jucătorii care au evoluat mai puțin până acum ne-au arătat că ne putem baza pe ei” – a spus, la final, tehnicianul Crişului, Adi Abrudean.

Cu moralul ridicat, Crişul are parte, etapa viitoare, de un derby judeţean, pe terenul echipei din Sebiş.