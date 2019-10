Au vrut să scape de tentativa de omor

Avocații lui Florin Malița și Alin Iovănuț au solicitat, în dosarul în care cei doi au fost trimiși în judecată pentru tentativă de omor și complicitate la tentativă de omor, schimbarea încadrării juridice. Bineînțeles că noua încadrare, care era mai blândă, avea să le aducă celor doi inculpați o eventuală pedeapsă mai mică. Însă pe lângă schimbarea încadrării juridice din tentativă de omor în cea de loviri și alte violențe, apărătorii celor doi au mai solicitat schimbarea următoarelor încadrări: din tâlhărie în concurs cu infracțiunea de uz de armă fără drept într-o singură infracțiune de tâlhărie și din complicitate la tentativă de omor la complicitate la loviri și alte violențe. În 24 octombrie, Tribunalul Arad a decis în privința cererilor venite din partea celor doi inculpați, respingându-le.

Soluția instanței

În soluția pe scurt, postată pe portaljust.ro se arată că: „Respinge cererea privind schimbarea încadrării juridice formulată de inculpaţii Maliţa Florin şi Iovănuţ Alin după cum urmează: 1) pentru inculpatul Maliţa Florin: a) din tentativă la infracţiunea de omor prevăzută de art. 32, raportat la art. 188 alin. 1 şi 189 alin. 1 lit. d Cod penal, în infracţiunea de loviri sau alte violenţe, prevăzută de art. 193 alin. 2 Cod penal; b) din infracţiunea de tâlhărie, prevăzută de art. 233 raportat la art. 234 alin. 1 lit. a şi d Cod penal, în concurs cu infracţiunea de uz de armă fără drept, prevăzută de art. 343 Cod penal într-o singură infracţiune de tâlhărie, prevăzută de art. 233 raportat la art. 234 alin. 1 lit. a şi d Cod penal; 2) pentru inculpatul Iovănuţ Alin: a) din complicitate la tentativa infracţiunii de omor, prev. de art. 48, art. 32 rap. la art. 188 alin. 1 şi 189 alin. 1 lit. d Cod penal, în complicitate la infracţiunea de loviri sau alte violenţe, prevăzută de art. 193 alin. 2 Cod penal; b) din infracţiunea de tâlhărie, prevăzută de art. 233 raportat la art. 234 alin. 1 lit. a şi d Cod penal, în concurs cu complicitate la infracţiunea de uz de armă fără drept, prevăzută de 48 rap. la art. 343 Cod penal într-o singură infracţiune de tâlhărie, prevăzută de art. 233 raportat la art. 234 alin. 1 lit. a şi d Cod penal. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei”. Următoarea înfățișare în dosar a fost stabilită de instanță pentru data de 7 noiembrie.

Istoric

În urmă cu un an, Daniel Dragoman a fost atacat de către cei doi inculpați în fața casei concubinei sale din cartierul Confecții, sfârșind prin a fi împușcat în picior. Cei doi au fugit de la fața locului, nu înainte de a-i sustrage lui Dragoman o borsetă în care avea o sumă considerabilă de bani. În urma cercetărilor efectuate, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a conchis: „Din probele administrate până în acest moment procesual a rezultat suspiciunea rezonabilă că în data de 1 octombrie 2018, în jurul orei 04.00 A.M., în municipiul Arad, în faţa locuinţei concubinei sale, persoana vătămată, după ce s-a dat jos din autoturismul său, a fost atacată de unul din cei doi inculpaţi, sosiţi de asemenea la locul faptei cu un alt autovehicul. În timpul confruntării victimei cu acesta, celălalt inculpat a executat două focuri de armă, după o prealabilă ameninţare. Cel de-al doilea proiectil tras a lovit coapsa piciorului stâng al persoanei vătămate determinând leziuni traumatice specifice unor plăgi prin împuşcare. Consecutiv agresiunii, profitând de retragerea victimei care a constatat că este rănită, unul dintre inculpaţi a sustras borseta aparţinând persoanei vătămate în interiorul căreia se afla o sumă de bani. După incident, cei doi inculpaţi şi-au asigurat scăparea, unul prin fugă, iar celălalt deplasându-se cu autoturismul”.

Malița și Iovănuț au fost căutați de polițiști, însă nu au fost găsiți. La câteva zile după atac, cei doi s-au prezentat singuri la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad unde au dat declarații, fiind ulterior arestați preventiv. În momentul de față cei doi se află sub măsura controlului judiciar. Polițiștii au căutat și arma cu care s-a tras, însă aceasta nu a fost găsită. Inculpații au susținut că un om îmbrăcat în negru ar fi tras asupra lui Dragoman. Motivele care au stat la baza atacului comis de cei doi asupra lui Dragoman nu sunt cunoscute.

250.000 de euro

În ceea ce privește suma de bani care ar fi fost sustrasă la momentul atacului de către cei doi de la partea vătămată, în 25 aprilie Dragoman Daniel a solicitat Tribunalului Arad să dispună luarea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor lui Iovănuț și Malița până la concurența sumei de 250.000 de euro – cel mai posibil aceasta fiind suma de bani sustrasă în noaptea atacului de la partea vătămată. Tribunalul Arad a admis cererea lui Dragoman.