Audiogram – Aparate Auditive, cel mai nou si modern cabinet din Arad

Am intrat in el la recomandarea unui prieten. Asteptarile imi erau mari, insa chiar si asa am ramas uimit. Locatia de nota 10, personal de nota 10. Este exact opusul a ceea ce intalnesti in foarte multe cabinete. Aici esti intampinat cu zambete, cafeluta sau ceai iar dupa 10 minute, parca incepi sa te simti ca acasa. De fapt parte din deviza lor este: Noi suntem familia Audiogram si Tu faci parte din ea.

In materie de tehnologie si servicii vin cu foarte multe noutati si preturi foarte accesibile, printre care:

– Audiograma gratuita

– Reglaje gratuite pe viata

– Aparate auditive reincarcabile (Adio baterii de schimb)

– Aparate care se conecteaza cu telefonul mobil

– Antifoane flotante, indiferent ca le vrei pentru protectie impotriva zgomotului sau pentru protejarea urechilor daca mergi la innot

– Verificari gratuite pe viata



In materie de personal, Maria Katona, este un acustician audioprotezist, specialist in aparate auditive, cu mare experienta si vechime in Arad.

Audiogram vine cu o viziune complet noua asupra lucrurilor. Este 100% orientata pe nevoile si preferintele pacientilor. Are cele mai mici preturi la baterii pentru pacientii care devin membrii ai familiei Audiogram si aduc un suflu nou in Arad. Cu sediul in Cluj Napoca, Audiogram vine in Arad cu o viziune proaspata si cu dragostea fata de oameni, tipic ardeleneasca.

Oricine doreste sa le calce pragul, ii poate gasi la intersectia dintre Bld. Dragalina si str. Gheorghe Lazar (cu intrarea din aceeasi curte cu radiologia dentara). Numerele lor de telefon sunt: 0738.212.001 , 0357.807.507 iar programul de lucru, de Luni pana Vineri de la 9:00 la 17:00

www.audio-gram.ro