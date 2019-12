Autobuze în Arad: și membri ADI, și buni de plată, și fără transport

ARAD. Circul pe transportul în comun în județul Arad continuă. După ce reprezentanții Consiliului Județean Arad au anunțat că OUG 51/2019, care reglementează transportul, a fost un act întocmit pe genunchi, la fel putem spune și despre practicile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Arad, cea care a fost indicată drept salvatoarea situației. Iustin Cionca, președintele CJA, a anunțat de mai multe ori că ADI Transport este singura care poate salva situația și i-a îndrumat pe primarii din județul Arad să se înscrie în această asociație. Pe bani, bineînțeles. Pentru că, pe lângă cotizația de membru, primăriile trebuie să achite și subvenții către ADI Transport care, mai departe, va plăti Compania de Transport Public Arad. Luând de bune vorbele lui Cionca, mulți primari s-au înscris în ADI Transport în speranța că vor avea în continuare cursele de autobuz. Dar surpriza a apărut după data de 3 decembrie, când CTP a renunțat la mai multe trasee. Și asta din cauză că statutul și strategia ADI Transport sunt făcute tot pe genunchi, la fel ca și ordonanța pe care o tot incrimina Iustin Cionca.

Cum au ajuns mai multe comune care sunt membre ADI Transport să rămână fără curse? Simplu: statutul asociației este atât de prost întocmit încât a permis acest lucru. Asta, dacă nu vrem să fim răutăcioși și să spunem că ADI Transport șantajează cumva toate comunele și orașele să intre în asociație. Și, pentru a veni în sprijinul acestor afirmații, vă prezentăm mai multe exemple edificatoare. Comuna Bârzava, aflată pe Valea Mureșului, între Lipova și Săvârșin. Gândindu-se că dacă nu este membru ADI, comuna ar putea rămâne fără transport în comun, primarul și consiliul local au adoptat o hotărâre prin care s-au înscris în asociație. „Nu ni s-a spus cât va trebui să plătim subvenție, ce cheltuieli vom avea, nu ni s-a spus nimic. Ni s-a spus doar că, dacă suntem membri în ADI Transport, vom avea traseele de autobuze pe care le avem deja. Așa că am intrat în asociație”, ne spune Gabriel Faur, primarul din Bârzava.

Numai că în 3 decembrie, prima zi în care autobuzele trebuiau să circule sub „dirijarea” ADI Deșeuri, localnicii din satul Groșii Noi, în special elevii care fac naveta spre școlile din Lipova, nu au avut cu ce să ajungă la destinație. „Am încercat să aflu care este motivul și am primit următoarea explicație: Lipova nu este membru ADI Transport, așa că traseul a fost desființat. Asta chiar dacă noi facem parte din asociație. De cealaltă parte, cursa Slatina de Mureș-Săvârșin a circulat, pentru că atât noi, cât și Săvârșinul, facem parte din ADI. Dar eu ce fac acum cu elevii din Groșii Noi, cu oamenii care lucrează la Lipova și care depindeau de această cursă? Mai ales că am fost asigurat că, dacă intru în asociație, traseele vor rămâne”, se plânge Faur.

Și mai grav

Un alt exemplu, de această dată mult mai grav, ne este oferit de Ioan Guțu, primarul comunei Birchiș, aflată în sudul Mureșului. Comuna lui, cu toate satele aparținătoare, a rămas izolată în totalitate. Chiar dacă s-a înscris și el în ADI Transport, de frică să nu rămână fără transport în comun, exact asta s-a întâmplat: niciun autobuz nu mai trece prin comună. Situația este cu atât mai gravă, cu cât prin Birchiș nu trece nici linia ferată. Așa că, în acest moment, oamenii sunt izolați. Ne explică primarul Guțu: „Noi aveam cursa Lipova-Birchiș-Săvârșin dintotdeauna. Când mi s-a spus că, dacă nu ne înscriem în ADI, rămânem fără transport, nu am mai stat pe gânduri. Numai că, deși comuna noastră este membru, am rămas fără cursă. Motivul? Lipova nu este membru, așa că nu poate beneficia de curse. Dar noi ce facem? Noi suntem membri. Dar tot nu avem curse. Copiii din satul Ostrov veneau la școală și se întorceau acasă cu acest autobuz. Avem angajați din primărie și profesori din Lipova care făceau naveta cu acest autobuz. Acum nu mai au cu ce să vină. ADI Transport cere subvenții de la noi, dar noi nu avem curse de autobuz. Am primit promisiuni peste promisiuni că se va rezolva, directorul ADI Transport mi-a spus că situația se va reglementa, dar nu mai știu ce să zic”.

Ususău renunță?

O altă comună din sudul Mureșului „lovită” din plin de noua strategie de transport este Ususău. Chiar dacă nu este încă membru ADI, comuna a adoptat deja o hotărâre de consiliu local prin care să devină membru. Numai că primarul Florin Țole spune că se gândește deja să renunțe la asociația de transport, care dictează cine și cum circulă prin județ. „Noi aveam mare nevoie de transport pentru elevi la școlile din Lipova. Dar acest lucru nu se poate, după cum spun cei de la ADI. Așa că mă gândesc foarte serios să ne retragem intenția de a intra în asociație. Am identificat și o firmă privată care să ducă elevii. Că, dacă așteptăm după ADI, nu știm când se va întâmpla. Drept urmare, s-ar putea să întoarcem decizia de a ne înscrie. Am solicitat lămuriri referitoare la cheltuielile pe care le vom avea dacă vom fi membru în asociație, nu am primit niciun răspuns. Nici nu putem să ne aruncăm cu capul înainte, să nu beneficiem de nimic și să ne trezim că avem apoi de plătit sume uriașe”, a spus Florin Țole.

Miroase a șantaj

Se pare că tot transportul în comun de pe Valea Mureșului, atât din nordul, cât și din sudul râului, are de suferit de pe urma faptului că Lipova nu este membru, iar statutul și strategia ADI Deșeuri interzic efectuarea de curse în orașele și comunele care nu sunt membre. Reprezentanții primăriei din Lipova au susținut că nu vor să intre în asociație pentru că, ținând cont că orașul este centru de zonă, iar sute de elevi vin acolo din comunele învecinate, cheltuielile cu subvențiile ar fi foarte mari. Acest lucru a fost recunoscut inclusiv de primarul Ineului, Călin Abrudan, care susține că nu este corect ca primăria pe care o conduce să deconteze subvenții pentru sute de elevi care vin din comunele învecinate, ținând cont că și Ineul este un centru de zonă. Drept urmare, comunele de pe Valea Mureșului par că sunt pedepsite de ADI Transport din cauza Lipovei. Așa că, sunt sau nu membre în asociație, comunele rămân fără transport în comun. În secolul al XXI-lea, în județul nostru există comune izolate din cauza incompetenţei unor persoane ajunse în funcții de conducere pe linie politică, persoane incapabile să gândească un program de transport care să deservească arădenii.