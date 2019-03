Dar îmi doream mai mult la fazele de recuperarea a mingii și să punem probleme în atac, unde am fost moi și previzibili. Primul gol al Academicii a venit dintr-un penalty discutabil. Încă nu am văzut reluarea, dar știu că e al treilea penalty în două etape dictat contra noastră. Până atunci, Clinceniul nu a avut ocazii, doar situații. Am cerut la pauză să stăm mai sus, am dorit să vin cu schimbări ofensive, dar s-a făcut acel penalty. Am încercat să aducem forță în ofensivă prin urcarea lui Șeroni și introducerea lui D. Popa, însă a venit acel euro-gol de 2-0 și meciul era gata. Suntem foarte supărați, am pregătit foarte bine acest meci, din păcate se vede că avem probleme foarte mari la aspectul fizic, din minutul 60 am căzut. Știm acest lucru, încercăm să-l îmbunătățim antrenament după antrenament, vom face câteva schimbări înainte de meciul cu Snagov”.

La rândul său, tehnicianul Academicii Clinceni, Ilie Poenaru a spus: „A fost așa cum ne-am așteptat, UTA a stat bine în teren și ne-a fost greu să marcăm. Deși am dominat meciul de la un capăt la altul, golurile au venit abia pe final, dar asta ne-a arătat că avem răbdare, lucru deosebit de important. Arădenii nu ne-au pus mari probleme decât – repet – prin faptul că s-au organizat bine în propria jumătate. Victoria o consider meritată, sperăm să continuăm pe aceeași line, deoarece victoriile aduc victorii, iar noi avem mare nevoie de ele”.