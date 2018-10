„Aventuri” cu facturile Retim

Va mai curge multă apă pe Mureşul nostru până când Retim îşi va „regla” toate rotiţele în ceea ce priveşte funcţionarea în Arad. Încă din luna aprilie, de când a început operarea în judeţul nostru, firma timişeană a avut mari carenţe, unele dintre ele nefiind rezolvate nici astăzi. Dacă, în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor, lucrurile par că au intrat pe făgaşul normal, nu acelaşi lucru îl putem spune când vorbim despre facturare. Am primit mai multe sesizări de la arădeni, sesizări care se referă la facturile primite de la operatorul de salubrizare. Sau care se referă la lipsa lor. Mai multe asociaţii de proprietari, prin administratorii lor, ne-au transmis faptul că facturile scrise ajung cu întârziere, sau chiar deloc, şi nu pot fi introduse pe tabelul de cheltuieli care se afişează lunar la avizierul blocului. „Tabelele de cheltuieli sunt realizate până în data de 15 ale fiecărei luni. Dacă noi nu primim factura de salubrizare până atunci, nu avem cum să cerem bani pentru acest serviciu. Într-adevăr, primim mesaje scrise pe telefon, dar acel mesaj nu are valoare contabilă. Nu putem să cerem bani în baza unui mesaj primit pe telefon”, ne-a spus unul dintre administratori.

Un alt administrator de imobil spune că facturile ajung după data de 27 a fiecărei luni şi se loveşte de aceeaşi problemă: nu poate cere bani pentru un serviciu, atâta timp cât nu are o factură. Aceeaşi situaţie este întâlnită la zeci, poate sute de imobile din întreg judeţul, acolo unde Retim operează. Iar, dacă factura ajunsă cu întârziere nu este plătită, arădenii riscă să fie penalizaţi. „Nu mi se pare corect să fim penalizaţi, în condiţiile în care noi nu primim facturile la timp şi, drept urmare, nu le putem achita la timp. Facturile de salubrizare sunt introduse în tabelul de plăţi tot cu o lună în urmă, în funcţie de cum le primim”, ne-a spus administratorul unui bloc.

Ce spune Retim?

Contactaţi pentru a oferi un punct de vedere, reprezentanţii societăţii de salubrizare au declarat că vina nu le aparţine lor, ci firmei care distribuie plicurile cu facturi. „Mesajul scris pe telefon este transmis în ziua în care se emite factura. De atunci şi până când factura ajunge propriu-zis la client, durează o perioadă. Din păcate, am primit şi noi sesizări de la oameni care se plâng de faptul că facturile ajung cu întârziere sau nu ajung deloc. Noi avem un contract încheiat cu o societate de profil care distribuie acele plicuri. De aici vin multe dintre probleme. Firma respectivă nu reuşeşte să distribuie facturile la timp. În schimb, în mesajul trimis pe telefon este ataşat şi un link. Dacă se accesează acest link, poate fi descărcată factura online”, a declarat Camelia Ganga, purtătorul de cuvânt al Retim.

O nouă strategie

Aceeaşi Camelia Ganga ne-a mai anunţat faptul că Retim derulează o campanie prin care clienţii din Arad sunt sfătuiţi să treacă pe factura electronică, la fel cum au făcut în cazul companiilor de electricitate sau de furnizare a gazului. „Vrem să intensificăm această campanie şi să încercăm să transferăm cât mai mulţi clienţi spre factura electronică. Este mult mai comod pentru clienţi”, a spus reprezentantul Retim.

Întrebată cum crede că se vor descurca persoanele în vârstă cu această factură electronică, Camelia Ganga a spus că „ţintele noastre pentru astfel de facturi sunt persoanele mai tinere, cu acces la internet şi care au cunoştinţe de operare pe calculator”. Teoretic, dacă numărul arădenilor care aleg factura electronică va creşte, atunci problemele facturilor clasice, pe hârtie, ar putea dispărea. Şi asta pentru că numărul plicurilor distribuite către clienţi va fi mai mic. Însă o astfel de procedură cere destul de mult timp pentru a deveni realitate.

Şi alte situaţii

Din păcate, problemele prezentate mai sus nu sunt singulare. Unii arădeni ne-au contactat la redacţie pentru a sesiza faptul că au trecut şi trei luni de zile de când nu au mai primit factura de gunoi. Alţii ne spun că primesc factura cu întârziere, o plătesc, doar că viitoarea factură vine cu sold pentru că a fost emisă încă înainte ca cea veche să ajungă la destinatar şi să fie plătită. După cum spuneam la început, Retim încă trebuie să îşi mai „regleze” activitatea în Arad.