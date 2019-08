Averile noilor şefi din Primărie

Noul primar al municipiului Arad, Călin Bibarț, stă destul de bine la capitolul avere. Are, potrivit declaraţiei sale de avere pe anul 2019, publicată pe site-ul oficial al Primăriei Arad, nu mai puţin de trei imobile de locuit şi patru terenuri în intravilanul localităţii Arad. Mai are „la purtător” şi două fonduri de investiții și un cont curent, toate în valoare de peste 10.000 de lei fiecare, dar și bijuterii și arme de vânătoare de valoare. Singurul lucru cam fără valoare din declaraţia sa de avere este maşina pe care o deţine în proprietate, o Dacia Logan din 2009.

Dar haideţi să le luăm pe rând. Potrivit declaraţiei sale de avere, Călin Bibarţ, primarul interimar al Aradului, deţine patru terenuri intravilane, unul cumpărat în 2003, altul în 2004, altul în 2007 şi ultimul în 2010, dintre care cel din 2004, aflat în coproprietate, fiind dezmembrat.

Bibarț deține, tot împreună cu soția sa Cristina, două case de locuit, achiziționate în 2002 și 2007, construite pe terenurile de mai sus, și un apartament cumpărat în 2010.

O singură mașina își trece în cont primarul, și aceea o Dacia Logan, dar ca bogății în declarația sa de avere sunt trecute bijuterii în valoare de 31.000 de euro și arme de vânătoare și lunete în valoare de 10.000 de euro. Un cont curent, în valoare de 16.509 lei, îi întregește averea, la acesta adăugându-se două fonduri de investiții, unul de peste 10.000 de euro, celălalt de peste 14.000 de dolari.

În pofida acestor sume, Călin Bibarț are și câteva datorii de plătit. Mai exact, un credit la bancă, de peste 206.000 lei, scandent în 2039, și două împrumuturi luate „în familie”, de la Mărioara Bibarț, de 15.000, respectiv 7.220 de euro. Datoriile ar putea fi acoperite destul de rapid de familia Bibarț din fondul de investiții și din salariile celor doi soți. Totul, în condițiile în care Călin Bibarț și-a declarat ca venit anual din salariu suma de 124.000 de lei, în timp ce soția sa, Cristina Bibarț, are trecut la salariul câștigat la Administrația Zonei Libere Curtici-Arad chiar mai mult: 128.984 lei. O sursă de venit, ce-i drept mică, intră în bugetul familiei Bibarț din închirierea apartamentului din Arad (undeva sub 15.000 de lei pe an).

Bulbuc, la polul opus?

La polul opus stă vicele Ionel Bulbuc, care nu se poate lăuda nici cu conturi curente, nici cu fonduri de investiții și nici măcar cu o mașină autohtonă. Nici măcar salariul său nu se apropie de cel al fostului viceprimar, actualul primar Călin Bibarț. Cât despre bijuterii, ori arme de vânătoare nici nu poate fi vorba.

Singura similitudine între declarațiile celor doi șefi ai Primăriei o regăsim în faptul că, și în cazul lui Bulbuc, ca și în cazul lui Bibarț, soția aduce acasă de la locul de muncă mai mulți bani.

Cum sună declarația de avere a lui Ionel Bulbuc pe 2019? Viceprimarul are în proprietate un singur teren cumpărat chiar în acest an, în suprafața de 543 mp, și o casă, probabil pe același teren, în suprafața de 193 mp. Fără mașină personală şi fără conturi în lei ori valută, Ionel Bulbuc și-a mai trecut în declarația de avere doar faptul că a înstrăinat o casă de locuit, tot în acest an, pe care a obținut undeva la 40.000 de euro. La capitolul minusuri, vicele îşi poate trece creditul luat în tot în acest an şi scadent în 2038, în valoare de 257.310 lei. Credit destul de greu de acoperit rapid din salariile soţilor Bulbuc.

În declaraţia de avere, Ionel Bulbuc şi-a trecut ca venit anual încasat din salariul câştigat la Centrul Cultural Judeţean Arad, unde fusese director până să devină viceprimar, suma de 32.373 lei, în timp ce în dreptul soţiei este trecut tot ca venit anual din salariu 50.653 de lei. La aceste venituri, s-au mai adăugat şi sumele câştigate de Ionel Bulbuc în baza contractului său de colaborare cu Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, doar 4.921 lei, iar familia se mai bucură, dacă putem spune aşa, de alocaţia de stat pentru băiatul lor, în sumă de 1.008 lei. La toate aceste, nu se mai adaugă decât 12.000 lei, bani trecuţi ca venit anual încasat în calitate de consilier local municipal.

Viceprimarul Bognar, câteva donaţii

Despre averea viceprimarului Levente Bognar am tot scris de-a lungul anilor, de când acesta ocupă un fotoliu la vârful Primăriei Arad. Poate de remarcat în declarația din acest an a fost că a vândut un teren agricol, o casă de locuit și a dat împrumut în două rânduri sume importante de bani (45.000 de euro celor doi fii ai săi). A rămas, ca atare, cu un teren, două imobile, dintre care unul fiind celebra clădire din Avram Iancu, și trei conturi, două în lei, unul în euro. O mică datorie la bancă este scadentă în acest an, dar vorbind de suma de ceva sub 8.000 de lei e evident că vicele Bognar o va achita la timp. Poate ar fi totuși interesant de punctat și că, la capitolul venituri, este trecută suma de 101.690 de lei, provenită din dosarul despăgubiri/daune înregistrat la Judecătoria Arad în 2017.