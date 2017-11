Avertizare CET: Aradul, fără apă caldă și căldură de săptămâna viitoare!

Conducerea celor două centrale electrice de termoficare din Arad avertizează că, începând de săptămâna viitoare, municipiul ar putea rămâne fără apă caldă și căldură. „Datoriile acumulate au ajuns într-un punct în care este în pericol iminent sistarea activităţii CET, încetarea furnizării căldurii şi apei calde către populaţie şi agenţii economici” – arată, într-un comunicat de presă, directorii Daniel Doble (CET Arad, fost CET Lignit) și Victor Ciulean (CET Hidrocarburi).

Cei doi mai precizează că, în urma unei şedinţe a Consiliului de Administraţie, s-a reuşit achiziţionarea unei cantităţi de gaze pentru a asigura funcţionarea până luni inclusiv, la parametri reduşi. „Dacă CET nu va primi finanţare imediat, Aradul poate să rămână fără căldură şi apă caldă de săptămâna viitoare!” – trag semnalul de alarmă directorii CET-urilor.

„În ultimii ani, am primit sprijin din partea Primăriei Arad, care a permis funcţionarea CET şi furnizarea agentului termic pentru arădeni. Recent, am avut o serie de discuţii cu parlamentari şi reprezentanţi ai Guvernului, în care am arătat situaţia grea în care ne aflăm şi pericolul iminent de a sista furnizarea căldurii şi apei calde în Arad. Aşteptăm un sprijin concret şi din partea Guvernului. Solicităm intervenţia de urgenţă a Guvernului şi administraţiei locale care să permită funcţionarea CET în continuare!” – se arată în încheierea comunicatului semnat de Daniel Doble și Victor Ciulean.