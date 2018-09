Avion de pasageri prăbușit în Pacific. Pasagerii au fost salvați înainte ca aeronava să se scufunde

“Avionul urma să aterizeze, însă înainte de aterizare era la 150 de yarzi (137 metri) şi s-a prăbuşit”, a declarat Jimmy Emilio, directorul general al Aeroportului Chuuk de pe insula Weno.

“Nu ştim ce s-a întâmplat (…) oamenii au fost salvaţi cu bărcile – 36 de pasageri şi 11 membri ai echipajului au fost salvaţi, iar avionul se scufundă”, a adăugat oficialul.

Pasagerii şi membrii echipajului au fost transportaţi la spital, însă nu s-au înregistrat răni serioase.

Incidentul aviatic s-a produs în jurul orei locale 9:30 (ora României, 02:30).

Sursa: Mediafax

DEVELOPING: No serious injuries reported after an Air Niugini Boeing 737 crashes into the ocean off the coast of Micronesia.

Thirty-five passengers and 12 crew members are all accounted for, according to officials at Weno International Airport. https://t.co/zIClZlNtug pic.twitter.com/rtrj90SkIK

