Avize cu peripeții pentru Cetatea Ineului

Cetatea din Ineu ar putea deveni unul dintre punctele turistice importante ale județului, dacă se vor concretiza planurile primarului Călin Abrudan. Vorbim de o investiție de aproximativ 9 milioane euro care ar avea șanse să fie finanțată prin intermediul unui proiect transfrontalier. Însă, pentru depunerea notei conceptuale pentru acest proiect, un prim pas ce a trebuit să fie făcut de către administrația ineuană, era nevoie și de o scrisoare de intenție semnată de președintele CJA, Iustin Cionca. Se pare că, din varii motive, acesta ar fi refuzat semnarea, astfel că s-a ajuns ca scrisoarea de intenție să fie semnată de… ministrul turismului.

„Da, într-adevăr președintele Consiliului Județean a refuzat semnarea acestei scrisori de intenție, explicându-mi că pe fonduri transfrontaliere fiecare județ are o arie de interes. Am reușit în cele din urmă să depunem nota conceptuală după ce semnarea actului a fost făcută de ministrul turismului. Proiectul nostru este cu un orășel din județul Bekes, iar dacă vom reuși să îl ducem la bun sfârșit, cetatea Ineului va deveni un punct de atracție turistică semnificativ pentru județ”, a punctat Călin Abrudan, primarului Ineului.

Situația a fost prezentată de deputatul Florin Tripa, în cadrul unei conferințe de presă. „Primăria Oraşului Ineu vrea să acceseze fonduri transfrontaliere, în colaborare cu un oraş din Ungaria. În acest sens, autorităţile din Ineu au solicitat Consiliului Judeţean Arad o scrisoare de intenţie, necesară pentru acest proiect. Surpriza a fost totală: domnul Cionca a refuzat să dea acea scrisoare. M-a contactat domnul primar al Ineului, Călin Abrudan, şi m-a rugat să îl ajut la Ministerul Turismului, la domnul ministru Dobre. Domnul Cionca a refuzat oraşului Ineu o scrisoare care nu costa vreun leu Consiliul Judeţean şi nu am înţeles de ce. Primarul Ineului e în acelaşi partid cu domnul Cionca, am înţeles că domnii Cionca şi Bîlcea sunt supăraţi pe primarul Ineului că nu a predat cetatea CJA-ului. Nu cred că este normal acest mod de a administra judeţul. Nu am cuvinte, nu pot înţelege de ce nu a dorit să ajute”, a fost declaraţia deputatului PSD, Florin Tripa.