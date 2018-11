Avocat din Arad, condamnat pentru fals

Ioan Bogdan Cladovan, un avocat din cadrul Baroului Arad, a fost condamnat de Curtea de Apel Timişoara, după ce a fost judecat pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Povestea acestei infracţiuni v-am relatat-o în luna februarie a anului trecut, atunci când Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a dat publicităţii un comunicat de presă în care anunţa faptul că Cladovan a fost trimis în judecată. Procurorii anunţau atunci faptul că „în sarcina inculpatului Cladovan Ioan Bogdan, avocat în cadrul Baroului Arad, s-a reținut că ar fi contrafăcut înscrisul olograf intitulat <Testament> (purtând încheierea de atestare a identității părții și de data certă din 16.05.2012) și ar fi atestat în fals în cuprinsul actului că testatorul Palcu Dimitrie Ioan şi-a scris şi semnat testamentul personal, în prezenţa acestuia şi a martorului Telian Alin Alexandru. În sarcina inculpatului Palcu Ioan s-a reținut că ar fi folosit actul olograf falsificat intitulat <Testament> în cadrul dosarului de succesiune cu nr.148/210/2013, aflat pe pe rolul Judecătoriei Chişineu-Criş, cunoscând că scrisul de pe actul olograf intitulat <Testament> a fost executat de coinculpatul Cladovan Bogdan Ioan”. Practic, avocatul arădean ar fi întocmit un testament fals care, ulterior, a fost folosit în cadrul unui proces de succesiune. Alături de Cladovan a mai fost trimis în judecată şi beneficiarul testamentului fals, respectiv Ioan Palcu. Dosarul a fost judecat de Curtea de Apel Timişoara.

Şi sentinţa

Cu toate că infracţiunea comisă de Cladovan ar fi putut avea urmări însemnate, dacă nu era descoperită, judecătorii Curţii de Apel Timişoara au dat dovadă de clemenţă în momentul în care au emis sentinţa. Ioan Bogdan Cladovan a fost condamnat la un an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar celălalt inculpat din dosar, Ioan Palcu, a primit aceeaşi pedeapsă pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals. Mai mult decât atât, judecătorii au decis că, în cazul ambilor inculpaţi, pedeapsa este amânată pe un termen de supraveghere de doi ani. Testamentul fals întocmit de avocatul arădean a fost anulat, iar ce doi au fost obligaţi să plătească 800 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. Ceea ce este cel puţin ciudat în această sentinţă este faptul că, deşi avocatul Ioan Bogdan Cladovan a fost dovedit drept infractor, acesta are, în continuare, dreptul să profeseze.

Nu e definitivă

Sentinţa Curţii de Apel Timişoara nu este definitivă. Decizia poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cel mai probabil, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara vor înainta apel împotriva acestei sentinţe.