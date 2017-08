Avocatul Adelin Vlai, snopit în bătaie după gratii

Incidentul nu s-a petrecut în Penitenciarul Arad, ci a fost sesizat de către reprezentanții instituției arădene după ce Vlai a ajuns la ei cu mai multe leziuni pe corp. Avocatul a fost escortat din Penitenciarul Arad la Penitenciarul Rahova, nu știm în ce scop, însă când a ajuns înapoi la Arad – la începutul lunii august -, reprezentanții Penitenciarului au sesizat Parchetul cu privire la starea deținutului. Adelin Vlai a fost apoi transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Arad unde a fost examinat, eliberându-i-se și un certificat medico-legal în acest sens.

„Incidentul nu s-a petrecut la Arad. Noi am sesizat Parchetul, mai departe Parchetul va desfășura activitățile specifice. În momentul în care a ajuns înapoi la Arad a fost prezentat la cabinetul medical, pe urmă la medicină legală și la Parchet. Este în penitenciar, nu este pe cameră de infirmerie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Arad, Eduard Magold.

Avocatul Adelin Vlai a ajuns în atenția procurorilor DNA Timișoara, fiind acuzat că „rezolva” dosarele șoferilor care se urcau sub influența băuturilor alcoolice la volan. Alături de el, în acest dosar este inculpat și fratele său Florin Vlai. Se pare că Adelin Vlai îi racola pe şoferii prinşi de poliţişti sub influenţa alcoolului şi, contra unor sume de bani, intervenea pe lângă fratele său, Florin Vlai, care lucra la Medicina Legală Arad. Acesta din urmă măsluia probele biologice ale şoferilor prinşi în trafic astfel încât faptele comise de conducătorii auto să fie catalogate drept contravenţii, nu infracţiuni. Florin Vlai se află sub control judiciar.