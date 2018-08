Balanța se înclină greu în turneul fetelor

Două dintre favoritele ediției a XIV-a a Trofeului „Ilie Năstase” la tenis feminin au părăsit, marți, competiția cu premii de 15.000 de dolari. Japoneza Satsuki Takamura (favorita 3) a cedat, după două ore și 5 minute, cu basarabeanca Anastasia Vdovenco, scor 6-7(5), 6-2, iar Gabriela Duca (fav. 7) a fost depășită, după un meci de trei ore și trei minute (!), scor 6-7(3), 7-5, 5-7 cu Izabela Novac. Tot un meci lung au oferit cehoaica Aneta Laboutkova și Nicole Tătăruș, două ore și 10 minute, tricolora impunându-se cu scorul de de 2-6, 6-4, 6-4. În alte jocuri: I. Gașpar vs. A. Pirok (Ungaria) 6-7(4), 2-6 și N. Berberovic (Bosnia-Herțegovina; fav. 6) vs. T. Jaruskova (Slovacia) 6-1, 6-1.

De remarcat că pe tabloul principal sunt prezente 16 tenismene din România, vedetele fiind: Andreea Mitu (fostă jucătoare de Top 100; campioană la ITF Arad în 2011, în proba de dublu), Elena Cadar (principala favorită), Georgia Crăciun, Ioana Roșca sau Alexandra Damaschin, recenta câștigătoare a unui turneu în Finlanda, dar și bosniaca Nefisa Berberovic.

Triumf arădean la dublu

În proba de dublu a turneului de la Activ Club, tenismenele arădene Anda Ghinga și Iulia Marko au câștigat confruntarea cu perechea Claudia Cianci / S. Takamura (Portugalia/Japonia), scor 6-3, 6-4, după o oră și 16 minute de joc. Următoarele adversare sunt favoritele 3, bosniaca Berberovic și N. Tătăruș.

Programul zilei de miercuri

Miercuri, de la ora 10.00, au loc celelalte 12 jocuri din turul secund la simplu și partidele din sferturile probei de dublu.

Terenul central

– ora 10.00

A. Velcea (WC) vs. K. Miletic (Serbia; Q)

A. Stăiculescu vs. A. Ghinga (WC)

– nu înainte de ora 16.00

A. Mitu (8) vs. O. Corneanu (WC)

H. Berberovic/N. Tătăruș (Bonia-Herțegovina/România; 3) vs. A. Ghinga/I. Marko

Terenul 1

– ora 10.00

C. Ene (5) vs. A. Sebrek (Serbia; Q)

A. Petric (WC) vs. G. Crăciun (2)

– nu înainte de ora 14.00

M. Husarova (Slovacia; Q) vs. J. Bojovic (Serbia; Q)

– nu înainte de ora 16.00

L. Nagymihaly/I. Novac (Ungaria/România) vs. G. Duca/A. Laboutkova (România/Cehia; 4)

Terenul 3

I. Roșca (6) vs. C. Hristea

C. Argylean (Ungaria) vs A. Damaschin

– nu înainte de ora 14.00

E. Cadar (1) vs. A. Gal (Slovenia; Q)

– nu înainte de ora 16.00

C. Ene/I. Roșca (1) vs. M. Negoiță/A. Stăiculescu

O. Corneanu/A. Velcea vs. I. Gașpar/C. Hristea

Terenul 4

– ora 10.00

V. Surova (Slovacia; Q) vs. L. Nagymihaly (Ungaria)

A. La Cava (Italia; Q) vs. V. Karvouni (Grecia; Q)

De remarcat că intrarea spectatorilor este liberă, cel mai fidel urmând a primi un premiu din partea campioanei en-titre, Gabriela Ruse. „Așteptăm iubitorii sportului alb la Activ Club, pentru a vedea la lucru speranțe ale tenisului tricolor, turneul nostru fiind rampa de lansare pentru tenismene precum Mihaela Buzărnescu, Sorana Cîrstea sau Raluca Olaru”, ne-a declarat „sufletul întrecerii”, Anela Freer (directorul turneului).