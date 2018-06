Balenă eșuată, cu 8 kilograme de plastic în stomac

Activişti pentru protecţia mediului, medici veterinari şi voluntari au încercat timp de 5 zile să salveze balena. Balena a reuşit să regurgiteze vineri cinci pungi de plastic, dar nu a fost suficient pentru a-şi reveni.

La autopsie medicii au descoperit alte 80 de pungi de plastic în stomacul mamiferului marin, precum şi alte obiecte din plastic a căror greutate totală depăşea 8 kilograme.

Aceste gunoaie din plastic i-au făcut rău balenei care nu a mai putut să vâneze pentru hrană, conform veterinarilor.

Sursa: Agerpres

Despite efforts to save him, this pilot whale in Thailand died after ingesting 80 plastic bags.

How many more stories like this do we have to see? https://t.co/ai5RF5YVR0 pic.twitter.com/1yIJuJ3lNw

— Greenpeace (@Greenpeace) 4 iunie 2018