Balint admite că UTA se luptă pentru promovare!

Echilibrat, cum chiar el se caracterizează, antrenorul UTA-ei a admis că a încercat, cu succes, să își monteze mental echipa pentru restanța cu ilfovenii: „Sunt mândru de băieții pe care îi antrenez, de spiritul și caracterul de care dau dovadă când intră pe teren. Le mulțumesc că au înțeles că trebuie să fim uniți. Indiferent de greutăți și de probleme, am demonstrat că suntem puternici, că știm să suferim și să fim inteligenți când jocul cere așa ceva. Este extrem de greu să faci față unui asemenea ritm, dar mă bucur că ieșim cu fruntea sus. Practic nu am apucat să ieșim de la duș, după meciul cu Farul, că a trebuit să pregătim meciul cu cei de la Chiajna. Acești băieți nu doar că joacă fotbal, ci trăiesc și într-un anume spirit. Mulțumim publicului, care e meci de meci în spatele nostru, a fost și acum elementul de care aveam nevoie pentru a ne lua acea energia necesară”.

Balint a vorbit și de lupta pentru promovare, în care UTA își privește de sus adversarele, dintr-o postură pe care probabil nu și-o imagina la începutul campionatului: „Pentru un club ca UTA, a face performanță înseamnă a promova! Prin parcursul nostru din acest tur de campionat am demonstrat că suntem acolo, am făcut pași importanți. Nu este deloc ușor să ții acest ritm, nivelul este extrem de echilibrat, va trebui să profităm de orice oportunitate pentru a aduna puncte. Mai sunt multe meciuri de jucat, multe puncte în joc, important e să trecem cu bine și de ultimele două hopuri din acest an, iar dacă vom menține nivelul de concentrare și motivație, sunt sigur că ne vom descurca la fel de bine”.