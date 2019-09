Balint: „E puțin deranjant că nu jucăm meciul cu U. Cluj“

Cluj. Un anunț de ultimă oră al antrenorului lotului național al României Under 21, Mirel Rădoi, a amânat meciul dintre Universitatea Cluj și UTA, programat vineri. Tehnicianul l-a convocat pe portarul Dur Bozoancă, după ce stelistul Andrei Vlad s-a accidentat. Cum clujenii îl mai au la lotul național Under 18 (acolo unde e și David Miculescu) pe Tudor Telcean, Universitatea a cerut amânarea jocului cu UTA, deoarece noul regulament îi permite acest lucru, în sensul că are doi juniori convocați sub tricolor.

Ce spune Laszlo Balint…

Antrenorul echipei UTA, Laszlo Balint are motive să nu fie mulțumit de situația dată.

„E puțin deranjant că s-a amânat acest meci, ne doream să-l jucăm, deoarece suntem într-un moment bun, zic eu, pe când echipa clujeană nu trece printr-o perioadă prea fericită din punct de vedere sportiv și al locului în clasament. Nu spun că era un avantaj faptul că jucam la Târgu Mureș, cu stadionul gol, deoarece ne dorim să evoluăm pe stadioane mari, cu lume multă în tribune. Însă, vine o prioadă cu multe meciuri, din trei în trei zile, deoarece vom juca și în Cupă, săptămâna viitoare, iar acest meci, cu clujenii, va fi reprogramat, sigur, în mijlocul unei săptămâni. Ne dă peste cap și ciclul săptămânal de pregătire, dar asta e, nu avem ce face. Tratăm și Cupa în mod serios, nu ne putem, bate joc de numele nostru. E o competiție pe care o respectăm, vom juca la victorie orice meci, indiferent de adversar. E drept, dacă e să vorbim de priorități, campionatul e pe primul loc, dar ne dorim să avem un parcurs onorabil și în Cupă” – ne-a declarat Laszlo Balint.