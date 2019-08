Balint, exigent după meciul de Cupă!

ARAD. Experiment parţial reuşit de antrenorul Laszlo Balint în meciul de Cupa României cu Şoimii Lipova. Cu excepția lui Salka și Opric, toți jucătorii apți din lot au primit şansa de a bifa minute în acest sezon. Scopul a fost atins, calificarea în turul patru, însă antrenorul „roș-albilor” nu s-a declarat mulţumit în totalitate de prestația de la Pâncota.

„Până la urmă, este important rezultatul, am reușit o calificare fără gol primit. Dar sunt total nemulțumit de multe din momentele jocului, în care am arătat ca o echipă fără personalitate. Un câștig pe care trebuie să-l evidențiez este Vulturar, un copil cu potențial foarte mare, mă bucur că a avut un joc reușit, cu mici greșeli, dar inerente pentru vârsta lui și trebuie să-l încurajăm. La fundașii laterali am avut probleme, Deta a fost depășit în multe rânduri, iar Ivan a fost până la urmă și eliminat. Trebuie să învățăm din aceste lucruri, ei trebuie să înțeleagă că, dacă vor să evolueze la UTA, o echipă care se bate la locurile fruntașe în liga secundă, atunci trebuie să fie și să fim buni în astfel de jocuri. Adică, să avem personalitate, tupeu, să iasă la suprafață valoarea lor”, a spus Balint.

Vrea o echipă de Liga 1

În turul următor al Cupei României, UTA are mari șanse să întâlnească pe învingătoarea din duelul judeţean Crişul Chişineu Criş-Lunca Teuz Cermei sau alte divizionare terţe din zona de Vest, precum: CSC Sânmartin (Bihor) sau Ghiroda și Giarmata Vii (Timiș). Iar în cazul calificării mai departe să ducă pe „Motorul” o echipă de Liga 1. „Ne interesează să avem un parcurs cât mai lung în Cupa României” – a adăugat tehnicianul utist.

Duelul cu U Cluj, televizat!

După confruntarea de sâmbătă, ora 11, de pe teren propriu, cu „lanterna roşie”, Sportul Snagov, UTA revine în atenţia televiziunilor deţinătoare a drepturilor TV pentru Liga 2. În runda cu numărul 6, „Bătrâna Doamnă” întâlneşte în deplasare pe Univ Cluj, vineri, 6 septembrie, ora 19,30. Cel mai probabil jocul se va disputa la Tg. Mureş, fără spectatori, gruparea de pe Someş fiind obligată să joace cu porţile închise patru etape, după incidentele înregistrate în partida tur a barajului de promovare/menținere în Liga 1 cu Hermannstadt.