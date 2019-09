Balint: „Îmi asum în totalitate acest insucces”

„Fotbalul e imprevizibil, frumos, pentru spectatori și telespectatori, dar ne îmbolnăvește pe noi, cei de pe margine. Nu știu dacă după aspectul jocului, mai ales cel din a doua repriză, meritam acest punct. Pe de altă parte, prima repriză a fost una dintre cele mai bune din acest campionat. Dar, per ansamblu, am făcut greșeli tehnice destul de simple, la finalizare ne-a lipsit concentrarea, dar trebuie să ținem cont că CS Mioveni a fost, de departe, cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o până acum. Este o lecție pentru noi, eu îmi asum în totalitate acest insucces, deoarece un egal pe teren propriu asta înseamnă. Poate am fost neinspirat și în alegerea primului unsprezece”.

La rândul său, antrenorul lui CS Mioveni, Marius Stoica a spus: „E fantastic să joci în fața uni public extraordinar, minunat. Unul care știe să-și ridice jucătorii, în momente grele, eu chiar mi-am dorit o astfel de atmosferă. Toată lumea știe că UTA este o Campioană a Provinciei, o echipă cu o istorie și oameni cu cultură fotbalistică. Mi-a plăcut enorm atitudinea lor, mi-aș dori și eu un asemenea public la Mioveni, să ajung să am al doisprezecele jucător. Legat de meci, vă spun că sunt foarte supărat, l-am pregătit fantastic de bine. Știam că UTA se va apăra cu o linie la 40 de metri de propria poartă și vor apărea situațiile de singur cu portarul. Așa a vrut Dumnezeu, să nu marcăm, dar îmi felicit jucătorii, pentru mine sunt niște eroi. Nu știu dacă e un rezultat echitabil, putea câștiga oricare dintre echipe, am avut posibilitatea să batem una dintre cele mai bune echipe a campionatului. Suntem vânați de arbitri, probabil deranjăm, la acest meci neprimind un penalty clar”.