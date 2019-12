Balint: „Mai avem un drum lung și anevoios”

„Suntem mulțumiți de ce am realizat, chiar le-am spus băieților înaintea meciului că dorința mea este să ieșim de pe teren mulțumiți de ceea ce realizăm, să ne uităm ochi în ochi și să nu avem regrete. Cred că am evoluat la un nivel foarte bun, contra unui adversar dificil, important pentru acest eșalon. Tactic, am făcut o partitură destul de bună, am avut 10-15 minute bune, la început, am pus presiune, am avut situații, după care adversarul, cu jucători de calitate, a avut control, dar doar prin posesie, fără să-și creeze vreo ocazie importantă. A fost acea eliminare, care ne-a dat un oarecare avantaj, dar până la urmă felicitările mele se îndreaptă spre jucători. Mă bucur că am reușit să facem fericit acest public minunat și îi dedicăm din toată inima această victorie. Mai avem un drum lung și anevoios până la ceea ce ne propunem. Pentru mine, în acest moment, clasamentul nu este important, dar e limpede că e reconfortant să fim pe primul loc, la o distanță – să zicem – liniștitoare, dar asta nu înseamnă nimic. Să fiți convinși că returul va fi cel puțin la fel de greu, precum a fost acest sezon de toamnă”.

La rândul său, tehnicianul Petrolului, Flavius Stoican a spus: „Vreau să felicit, în primul rând, echipa gazdă, antrenorul ei și publicul, unul care ajută, e al doisprezecelea jucător, cu adevărat. Am primit un cartonaș roșu, în prima repriză, și de acolo a început suferința, în partea a doua. Până atunci a fost un meci pe contre, echilibrat, dârz, iar în min. 70 am primit un gol stupid, după care s-a terminat totul. Am încercat să revenim, dar nu am reușit, e o victorie meritată a UTA-ei. Bravo lor, cinste lor!”