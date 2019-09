Balint, mulțumit de exprimarea jucătorilor săi!

De cealaltă parte, antrenorul UTA-ei, Laszlo Balint a declarat: „Trei puncte extrem de importante în economia clasamentului, baieții au înțeles că fiecare meci important, iar după cel cu Dinamo a fost următorul, adică acesta, cu Daco Getica. Cred că ne-am impus jocul din primul minut, pe lângă goluri am mai ratat o sumedenie de ocazii. Din fericire, am reușit să blocăm ieșirile pe contraatac ale adversarilor, știam că vor încerca să se blocheze cât mai bine în apărare și să încerce să joace pe contraatac. Chiar dacă le-am făcut vreo două cadouri, mă bucur ca am terminat meciul cu o victorie categorică, fără gol primit. Nu știu dacă am întâlnit cea mai slabă echipă de până acum, nu mă raportez la adversar, ci la ceea ce avem noi de făcut. Chiar vreau să-l felicit pe Marius Baciu pentru ce face la Daco Getica, au încercat să joace fotbal, în limita posibilităților pe care le au. Sunt copii care se preocupă de fotbal, încearcă să paseze, e adevărat că nu au o viață liniștită în clasamnent. Dar, vă mai spun o dată, mă interesează de noi, cum ne orgaizăm noi, cum progresăm pe toate momentele jocului. Azi (n.n. – sâmbătă) am avut un atac pozițional consistent, am reacționat foarte bine, am încercat jucători pe mai multe posturi, mai ales în compatimentul ofensiv. Băieții au înțeles că trebuie să fie serioși până la capăt și mă bucur foarte mult că am tratat cu maximă responsabilitate majoritatea fazelor. E greu să joci concentrat 90 de minute la nivel maxim când simți că adversarul nu-ți pune niciun fel de probleme”.