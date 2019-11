Balint vorbește despre ocazii, Măldărășanu, de un penalty!

„Am venit cu gândul să câștigăm, pe un teren dificil, atât la propriu, cât și la figurat. Știam faptul că Metaloglobus e o echipă redutabilă pe teren propriu și de aceea e deranjant faptul că ne-am creat ocazii și nu am fructificat măcar jumătate din ele. Trebuie să analizăm ce am făcut, pentru că au fost câteva cadouri oferite gazdelor, care sunt destul de acceptat la o echipă cu pretențiile nostre. Au fost greșeli individuale mari, în urma cărora Metaloglobus și-a creat ocazii imense de gol. În plus, este al treilea joc în care – dacă adversarii nu pot – ne băgăm noi mingea în poartă. Sunt lucruri care nu ne mulțumesc, dar încercăm să ținem capul sus, să facem față tuturor problemelor cu care ne confruntăm, pentru că și acum au mai căzut doi jucători. Nici nu știu ce formulă vom alinia miercuri, într-un meci extrem de important, cu Rapid, punctele puse în joc fiind extrem de importante. Din toate punctele de vedere, formația giuleșteană pornește favorită, dar nu cred că suntem victimă sigură, mergem să scoatem maximum din acel joc” – a declarat Laszlo Balint.

La rândul său, tehnicianul lui Metaloglobus, Marius Măldărășanu a spus: „Ne dorim echipe de tradiție în prima ligă, am spus-o și eu, dar ce vină am eu sau jucătorii mei? A fost o greșeală mare de arbitraj, trebuia să primim penalty în prelungiri, am văzut și eu, mi-a spus-o chiar și comentatorul meciului. Suntem o echipă mică, dar și noi muncim, am arătat și în zece oameni că vrem să câștigăm acest meci. Per total, cred că e un rezultat echitabil”.