NĂDLAC. Balul agricultorilor nădlăcani este, fără doar și poate, un punct de reper pentru toți fermierii din zona Nădlacului. Cu o tradiție de zeci de ani, rădăcinile evenimentului fiind în jurul anului 1918, balul a fost reînviat în primăvara lui 2010, sub atenta organizare a domnilor Porubski Gheorghe si Balint Iaroslav.

Uniți pentru agricultură

„Fiind uniți și știind să ne spunem doleanțele am reușit de-a lungul celor 10 ani să înființam un ONG numit Asociația Țăranul Nădlăcan, iar unii dintre noi, poate mai îndrăzneți, să înființam chiar o cooperativă numită Fermierul Nădlăcan care de-a lungul anilor a fost un model și pentru alți agricultori din țară, deoarece împreună am rezolvat multe probleme, unele chiar foarte dificile, și în continuare ne vom strădui să fim la fel și să ne facem auziți. Cooperativa noastră are în implementare un proiect european în valoare de 2.700.000 de euro, dar și un proiect depus în valoare 1.000.000 euro, membrii cooperativei având în posesie 1.700 hectare teren”, a explicat ing. Kelo Milan, președintele cooperativei.

Balul de februarie

Balul agricultorilor nădlăcani este organizat în primul weekend a lunii februarie, iar implicarea activă a agricultorilor s-a făcut simțită an de an. „Când am avut probleme, am reușit să aducem printre noi un ministru al agriculturii, un secretar de stat, senatori și deputați. Împreună am reușit să introducem prin membrii parlamentului modificări la Codul Fiscal în cea ce privește impozitarea utilajele agricole, să negociem o subtraversare a autostrăzii și să dovedim că știm la nevoie să protestăm civilizat”, a mai punctat ing. Kelo Milan.

Un mesaj de viitor

Președintele ing. Kelo Milan a mai subliniat: „Noi, mai tinerii din Cooperativa Agricolă Fermierul Nădlăcan, am avut mult de învățat de la predecesorii noștri care ne-au îndrumat și sfătuit şi suntem mândri că această tradiție a lucrării pământului, dragostea față de el a fost moștenită de la strămoșii noștri care s-au stabilit pe aceste meleaguri la sfârșitul secolului XVIII. Dorim ca urmașii noștri să își amintească cu mândrie de noi, la fel cum și noi ne amintim de înaintașii noștri. Dorim să rămânem în continuare uniți, știind că doar împreună, ca și până acum, vom putem schimba prejudecați și mentalități”.

Premii speciale

Sponsorii evenimentului le-au oferit fermierilor premii de peste 20.000 de lei, constând în saci cu semințe de porumb și floarea soarelui, cât și diferite erbicide, îngrășăminte foliare etc. Atmosfera balului a fost întreținută de 2 formații: Sidor din Nădlac și Monza Band & Krle din Serbia. „Acest eveniment înseamnă pentru fermieri mai multe decât o simplă petrecere, este singurul eveniment pe parcursul anului unde se întâlnesc o mare parte din producători nădlăcani, unde au ocazia de a dezbate problemele și realizările anului agricol trecut, cât și pe cel care abia începe”, a mai punctat președintele cooperativei.